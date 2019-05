Advocaat Dino S. voor tuchtrechter: ‘Als ik niet had gesproken, zouden we zijn geslacht’

‘We moesten wel tegenwicht bieden. Als ik niet had gesproken, zouden we zijn geslacht’, zegt advocaat Nico Meijering. Hij moet zich deze maandagmiddag verantwoorden voor de Raad van Discipline. In de Amsterdamse rechtszaal is de irritatie voelbaar. Meijering schrijft zo nu en dan driftig mee als de tegenpartij aan het woord is. ‘Het is toch ongelooflijk’, hoor je hem geërgerd mompelen.

Aanleiding is een dekenbezwaar van de Amsterdamse toezichthouder op de advocatuur. Volgens deken Evert-Jan Henrichs heeft Meijering zich niet gedragen zoals het betaamt.

Kern van de klacht: uitlatingen die Nico Meijering heeft gedaan in de talkshow van Eva Jinek op 12 februari. Daarin reageerde Meijering op een uitzending van RTL Boulevard eerder die avond. In het RTL-programma was de Holleeder Tape te horen geweest, een opgenomen telefoongesprek tussen misdaadjournalist Peter R. de Vries en Willem Holleeder uit april 2011. Op die opname stelt Holleeder dat Meijerings kantoorgenoot, advocaat Bénédicte Ficq, raadsman Stijn Franken onder druk had gezet. Volgens Holleeder zou Ficq hebben gewild dat hij een valse verklaring zou afleggen, eentje in het voordeel van haar cliënt Dino S. – die op dat moment vervolgd werd voor betrokkenheid bij twee moorden. Inmiddels is Meijering de advocaat van Dino S..

Wat de deken betreft heeft Meijering met zijn tv-optreden een grens overschreden. Enkele dagen voor de uitzending had Henrichs de betrokken advocaten gevraagd om te zwijgen over de kwestie. Hij was een onderzoek gestart naar de beschuldigingen aan het adres van Ficq. Ook het gedrag van advocaat Stijn Franken nam hij onder de loep: Franken had zijn advocatentelefoon beschikbaar gesteld aan journalist Peter R. de Vries zodat Willem Holleeder vanuit de gevangenis onopgemerkt met hem kon spreken. Dat is in strijd met de regels.

‘Vertrouwelijkheid geschonden’

Ondanks het verzoek van de deken schoof Meijering meteen na de RTL-uitzending aan bij de talkshow van Eva Jinek. Daarin zei hij dat de aantijgingen van Holleeder onzin waren. ‘Hooguit een misverstand.’ Bovendien stelde Meijering dat zijn versie van de waarheid bevestigd zou worden door het onderzoek van de deken. Dit onderzoek was toen, en is nu nog steeds, niet afgerond.

‘Meijering heeft de vertrouwelijkheid van het onderzoek geschonden en uitspraken gedaan die onjuist zijn’, aldus de deken. Henrichs had voorafgaand aan de RTL-uitzending het ongebruikelijke ‘verlangen’ uitgesproken om niet te reageren op de Holleeder Tape, omdat ‘er een publieke strijd dreigde tussen twee vooraanstaande strafrechtadvocaten. Je mag van advocaten verlangen dat ze niet bijdragen aan zo'n mediastorm.’

Wat de deken betreft zou het bovendien onmogelijk zijn voor alle betrokkenen om die strijd eerlijk te voeren – een deel van de informatie is geheimhoudersinformatie en mogen de advocaten niet delen met het publiek. Daarnaast, stelt Henrichs, betichtte Meijering raadsman Stijn Franken van het ‘niet spreken van de waarheid’ om ‘zijn eigen blazoen schoon te houden’. Van een advocaat, betoogt de deken, mag je verwachten dat hij zich ‘eerlijk, discreet en waardig’ uitlaat.

Volgens Meijering was zwijgen geen optie. ‘Hij moest de schade beperken voor zijn kantoorgenoot en cliënt’, reageert zijn advocaat Lian Mannheims. Ze vindt het onzin dat de deken telkens spreekt over ‘een verzoek waarin het verlangen is geuit om te zwijgen’. ‘Hij heeft een spreekverbod opgelegd, en zo blijf ik het ook noemen’, betoogt ze. Wat haar betreft heeft de deken het recht niet om zo’n verbod op te leggen. ‘Voor een advocaat staat één belang bovenaan. Dat van de cliënt, en de deken mag niet verlangen om te zwijgen ten koste van dat belang.’

De Raad van Discipline doet naar verwachting rond 1 juli uitspraak.