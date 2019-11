Advocaat Derk Wiersum werd weken voor zijn liquidatie al gevolgd

De Renault Mégane van waaruit Wiersum vermoedelijk in de gaten werd gehouden. Beeld Politie Amsterdam

Wiersum werd op woensdagochtend 18 september vlak voor zijn huis doodgeschoten in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De schutter wist te ontkomen in een witte Opel Combo, die later werd gevonden in Almere. De politie zag het gestolen witte busje later terug op bewakingscamera’s, die in de straat vlak bij de plaats delict hangen.

Op de beelden is te zien dat de Opel Combo vlak voor de moord door de Van Boshuizenstraat reed, die aan de straat grenst waar Wiersum woonde. Rond tien over half acht in de ochtend, meteen na de moord, reed het busje terug door dezelfde straat. In de auto zaten twee mensen. Rechercheurs denken dat de schutter naast de bestuurder zat.

Derk Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de strafzaak tegen de voortvluchtige Ridouan T., die wordt verdacht van een reeks liquidaties en een aantal ‘vergismoorden’. Vermoed wordt dat de moord op Wiersum in opdracht van T. werd gepleegd.

Reconstructie

Op 1 oktober, twee weken na de moord, hield de politie een verdachte aan. De man zit in volledige beperking. De politie wil niet zeggen of de verdachte de schutter of de bestuurder zou zijn.

In Opsporing Verzocht worden dinsdagavond waarschijnlijk beelden van de bewakingscamera uitgezonden waarop de witte Opel Combo rijdend te zien is, aldus een woordvoerder van de politie. De sporen in de auto zijn inmiddels onderzocht. Ook zal de politie een reconstructie laten zien van de route van de auto, die vanuit de lucht is gefilmd.

De politie denkt dat Wiersum ook in de gaten werd gehouden vanuit twee andere auto’s: een Volkswagen Transporter en een Renault Mégane. De Volkswagen is twee dagen voor de moord in de buurt van Wiersums straat geweest, en werd later teruggevonden in een parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost. Ook de Renault Mégane was voor de moord in de straat. Volgens de politie is de auto later in brand gestoken.

Een luchtfoto van de route die de witte Opel reed. Beeld Politie Amsterdam