Advocaat Derk Wiersum herdacht: ‘Ik koester het vertrouwen in de weerbaarheid van onze rechtsstaat’

Advocaat Peter Plasman voorafgaand aan de herdenking voor Derk Wiersum in cultureel debatcentrum Rode Hoed. Beeld Robin Utrecht / ANP

‘Eén van ons is vermoord. Eén van ons is vermoord.’ In de Amsterdamse Rode Hoed is het vrijdagavond muisstil. Tientallen advocaten, rechters en aanklagers hebben zich verzameld om Derk Wiersum te herdenken. ‘Eén van ons is vermoord’, zegt OM-topman Gerrit van der Burg vanaf het podium. ‘Dat was het eerste wat ik dacht op die verschrikkelijke woensdag.’

Het staat nog niet vast, het rechercheonderzoek is in volle gang. Maar weinig aanwezigen twijfelen eraan dat raadsman Wiersum zijn werk heeft moeten bekopen met de dood. ‘Als het inderdaad is waar het op lijkt, dan is het een regelrechte aanval op de rechtsstaat’, stelt Christa Wiertz-Wezenbeek, de president van de Amsterdamse rechtbank. ‘Dan raakt het de kern van ons vak.’

‘Wat vanzelfsprekend was, is niet meer vanzelfsprekend’, voegt Van der Burg toe.

En dat maakt dat vele juristen zich afvragen: hoe nu verder? ‘Is het nog wel veilig om die ene cliënt aan te nemen? Kan ik het mijn familie wel aandoen? Durf ik het zelf?’, zegt Ferd Grapperhaus. Het zijn afwegingen, vervolgt de justitieminister, die de meeste advocaten, rechters en aanklagers vóór 18 september waarschijnlijk niet maakten. Die dag werd de 44-jarige raadsman doodgeschoten voor zijn woning in de wijk Buitenveldert. Wiersum was advocaat van kroongetuige Nabil B. in de strafzaak-Marengo die draait om de criminele organisatie van Ridouan T.

Zwaarbeveiligde bezoeker komt vrijdag aan bij de herdenking voor de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Beeld Robin Utrecht / ANP

Wiersum was een integere advocaat, vader van twee kinderen, aldus de sprekers. ‘Hij was een wandelende encyclopedie, volgde de jurisprudentie nauwlettend en wilde dat vervolgens ook met iedereen delen aan de lunchtafel’, memoreert zijn oud-collega en goede vriend Bart Stapert. Jarenlang runde Stapert met Wiersum een kantoor, aanvankelijk stonden ze samen ook de kroongetuige bij. ‘Ik mis Derk, elke dag’, zegt Stapert, die sinds een jaar rechter is.

‘Maar we zien ons, los van het intense verdriet, voor de vraag gesteld: hoe nu verder?’, vervolgt hij. ‘We voelen de dreiging. Wat betekent dit voor ons? Voor onze manier van werken? Voor onze kernwaarden?’ Het zijn vragen waarop hij nog geen antwoorden heeft. ‘Niet eens voor mezelf.’

Onconventionele maatregelen

Als advocaat, stelt Grapperhaus, ‘moet je de vrijheid hebben om iedereen bij te kunnen staan. Dat is één van de fundamenten van de rechtsstaat.’ Volgens de justitieminister zijn inmiddels ‘onconventionele maatregelen’ getroffen om degenen die mogelijk gevaar lopen direct te beschermen. Bovendien, benadrukt hij, doet de politie er alles aan om te voorkomen dat die 18de september zich herhaalt. ‘Ik koester het vertrouwen in de weerbaarheid van onze rechtsstaat. Ik koester het vertrouwen dat de geest van Derk Wiersum overwint.’

Vele aanwezigen beschouwen de liquidatie van de raadsman als de ‘11 september van de Nederlandse rechtspraak’. Maar, waarschuwt Stapert, onze reactie moet anders zijn dan die van de Amerikanen destijds. We moeten er voor zorgen, stelt hij, dat de waarden waarop het systeem is gebouwd niet worden ondermijnd. Deze week arresteerde de politie een eerste verdachte in het moordonderzoek. ‘Sindsdien denk ik aan de tweet die advocaat Jan Vlug op de dag van de moord de wereld instuurde: ‘En toch zal zelfs de moordenaar van Derk Wiersum een advocaat vinden die voor hem het onderste uit de kan haalt.’ Met dat uitgangspunt, besluit Stapert, ‘moeten we verder. Zo hoort het namelijk.’