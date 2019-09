Advocaat Derk Wiersum (1975-2019) ‘stond altijd de underdog bij’

Woensdagochtend vroeg werd Derk Wiersum geliquideerd, op straat in Buitenveldert. Hij trad op als advocaat van Nabil B., kroongetuige voor justitie in het Marengo-proces tegen Ridouan T.

Derk Wiersum laat een vrouw en twee kinderen achter. Beeld Facebook

De parallel tussen het werk van zijn collega Bart Stapert en dat van hem, zegt advocaat Derk Wiersum in een filmpje van hun toenmalige gezamenlijke praktijk, ‘is dat wij allebei de underdog bijstaan.’ Om te vervolgen: ‘Of het systeem nu rechtvaardig is, of onrechtvaardig: in allebei de situaties heb je een advocaat verschrikkelijk hard nodig.’

Wiersum voerde de verdediging van Nabil B. sinds begin dit jaar zonder Stapert. Die legde zijn rol als advocaat van de kroongetuige neer om raadsheer te worden bij het gerechtshof Den Bosch. In een interview met de Volkskrant weersprak Stapert dat die overstap te maken had ‘met het gevoel van dreiging en onveiligheid dat sommigen in de justitieketen bekroop na de moord op Reduan (de onschuldige broer van Nabil B. , red.).’

Derk Wiersum (1975) studeerde Nederlands recht in Groningen, met strafrecht als specialisatie. In 2003 werd hij beëdigd als advocaat. De afgelopen jaren legde hij zich toe op de zware, georganiseerde criminaliteit. Sinds maart had hij zijn eigen advocatenkantoor in Amsterdam.

Ontgoocheling

Wiersum had een geëngageerde beroepsopvatting. Zo was hij penningmeester van de Stichting Rechtshulp Terdoodveroordeelden en werkte hij als advocaat voor de stichting Dutch&Detained, die onafhankelijk juridisch advies verleent aan Nederlanders die in het buitenland vastzitten.

In de politiek en in zijn beroepsgroep is ontgoocheld gereageerd op de moord op Wiersum. ‘Ben totaal geschokt door de liquidatie van mijn confrère Derk Wiersum. Een vriendelijke en kundige advocaat, maar bovenal een echtgenoot en vader’, aldus strafrechtadvocaat Bart Swiers. Mark Teulings spreekt van ‘een zeer aimabele, intelligente, nette en collegiale advocaat.’

De veiligheid van kroongetuige Nabil B. en zijn omgeving zijn een voortdurend onderwerp van twist. Meerdere keren dreigde B. zich terug te trekken, omdat de beveiliging van hem en zijn familie niet op orde zou zijn. De Telegraaf berichtte vorige week nog dat de kroongetuige zijn medewerking om die reden nu daadwerkelijk zou hebben opgeschort. Wiersum werd niet beveiligd, meldt diezelfde krant woensdag.

De aanleiding voor B. om aanvankelijk met justitie in zee te gaan, was de zogeheten ‘vergismoord’, waarbij de bende rond Ridouan T. per abuis de verkeerde man liquideerde. Derk Wiersum lichtte de stap van zijn cliënt om te getuigen destijds in de rechtszaal toe: ‘Mijn cliënt neemt zijn verantwoordelijkheid en accepteert de vergaande consequenties voor hem en anderen.’

Derk Wiersum werd 44 jaar en laat een vrouw en twee kinderen achter.