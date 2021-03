Advocaat: ‘Buckingham Palace gebruikt Meghan Markle om aandacht af te leiden van prins Andrew’

De Britse prins Andrew was ‘een misbruiker, een deelnemer’ aan de seksuele uitbuiting in de kring van Epstein, volgens de Amerikaanse Virginia Giuffre. Beeld EPA

Gloria Allred, die een aantal vrouwen vertegenwoordigt die zeggen dat zij het slachtoffer waren van de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein, beschuldigde het Koninklijk Huis er tegenover The Guardian van dat ze de aantijgingen tegen Meghan gebruiken om de aandacht af te leiden van prins Andrew. Die houdt zich op de achtergrond nadat de Amerikaanse Virginia Giuffre had gezegd dat zij op 17-jarige leeftijd door Epstein was geronseld om seks te hebben met de prins.

Buckingham Palace liet vorige week weten dat het een onderzoek zal instellen naar beschuldigingen tegen Meghan dat zij enkele personeelsleden zou hebben weggepest. Dat riep meteen de vraag op waarom het paleis nooit een onderzoek naar de aantijgingen tegen Andrew is begonnen. ‘De beschuldigingen tegen hem zijn veel ernstiger dan de beweringen over Meghan Markle', zei Allred.

Misbruik van minderjarige meisjes

Andrew was bevriend met Epstein, die twee jaar geleden in een Amerikaanse cel zelfmoord pleegde nadat hij was opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Andrew heeft steeds ontkend dat hij Giuffre ooit heeft ontmoet, ook al is er een foto waarop hij met een arm om haar middel staat.

De prins moet zich schuilhouden na een rampzalig verlopen interview met BBC-presentatrice Emily Maitlis in 2019, waarmee hij zijn reputatie probeerde te redden. Het liep uit op een tenenkrommende vertoning waarmee hij een steeds diepere kuil voor zichzelf groef.

Sinds het interview wordt hij niet meer ingeschakeld voor Britse handelsmissies en andere openbare functies. Maar Allred vraagt zich af waarom Andrew al zijn titels heeft mogen behouden, terwijl prins Harry die is kwijtgeraakt na de breuk met Buckingham Palace.

Ze riep Buckingham Palace op om Andrew onder druk te zetten mee te werken aan het onderzoek dat in de Verenigde Staten nog steeds loopt naar de misbruikaffaire van Epstein. Onlangs verzekerde de prins nog dat hij bereid is samen te werken met de Amerikaanse justitie, maar volgens Amerikaanse aanklagers is dat in de praktijk niet het geval.