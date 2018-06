Adviseurs van Trump vallen Canada aan: ‘speciale plek in de hel’ voor leiders als Trudeau

De G7 heeft geleid tot een flinke botsing tussen president Trump en gastheer Canada, een van de belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten. Nadat Trump zaterdag al via Twitter had laten weten de slotverklaring toch maar niet te ondertekenen omdat hij het niet eens was met de opmerkingen van de Canadese premier, haalden zijn adviseurs zondag keihard uit naar Justin Trudeau.

De Canadese premier Justin Trudeau. Foto Photo News

De belangrijkste economische adviseur van Trump, Larry Kudlow, zei bij een interview met CNN dat Canada de VS heeft ‘verraden’. Handelsadviseur Peter Navarro merkte even later bij Fox News fijntjes op dat er ‘een speciale plek is in de hel’ voor elke buitenlandse leider die Trump bij de uitgang ‘een mes in de rug steekt’.

De twee reageerden op het slot van de G7-top, waar met veel moeite een gezamenlijke slotverklaring was opgesteld. Trudeau gaf daarna een persconferentie waarin hij stelde dat ‘de Canadezen redelijk en beleefd zijn, maar niet met zich laten sollen’ - een verwijzing naar de Amerikaanse importheffingen.

Trump zat op dat moment al in het vliegtuig, op weg naar zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. Hij twitterde boos dat de uitlatingen van Trudeau ‘oneerlijk’ en ‘zwak’ waren, en liet weten dat hij afstand nam van de slotverklaring.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! Donald J. Trump

Zondag foeterde Trump nog even door op Twitter. ‘Eerlijke handel moet vanaf nu dwazenhandel genoemd worden’, aldus de Amerikaanse president. ‘Volgens Canada verdienen ze bijna 100 miljard dollar aan de VS. Maar onze zuivel belasten ze met 270 procent. Justin doet alsof hij pijn heeft als hij wordt aangesproken!’

Merkel: ‘enigszins deprimerend’

De andere leiders van de G7 schaarden zich zondag achter Canada. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei bij een interview op de publieke omroep ARD dat het gedrag van Trump ‘ontnuchterend’ en ‘enigszins deprimerend’ is. Duitsland houdt wel vast aan het document: de beslissing werd genomen en het document is definitief, aldus Merkel.

Bondskanselier Angela Merkel tijdens haar interview op de Duitse tv-zender ARD over de G7-top in Canada. Foto EPA

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas liet weten dat het Twittergedrag van Trump geen positieve invloed heeft op de relatie tussen de VS en de andere G7-landen. ‘In enkele seconden kan je met 280 karakters op Twitter vertrouwen tenietdoen’, zei Maas. Daarom is het volgens hem belangrijk dat Europa eensgezind blijft.

‘Internationale samenwerking kan niet afhangen van woede en loze opmerkingen’, stelde het Elysée in Frankrijk. ‘Laten we serieus en waardig zijn voor onze mensen. We hebben afspraken gemaakt waar we ons aan zullen houden.’

Ook de Britse premier Theresa May liet weten dat ze ‘volledig achter Justin Trudeau’ staat. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad was ook aanwezig bij de top, en op Twitter prees hij Canada voor de ontvangst: ‘Er is een speciale plek in de hemel voor Trudeau – dank voor de goede organisatie van de G7.’

There is a special place in heaven for @JustinTrudeau. Canada, thank you for the perfect organisation of G7! Donald Tusk

De Amerikaanse Republikeinse senator John McCain sprak verzoenende woorden aan het adres van de andere landen van de G7. Hij verwees naar de gezamenlijke waarden die de Amerikanen en hun bondgenoten al zeventig jaar delen. ‘Amerikanen staan naast jullie, zelfs als de president dat niet doet.’