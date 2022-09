Adviesraad: Voorkom zwalkend beleid kernenergie door beter te luisteren naar zorgen burgers

De kerncentrale in Borssele. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Er moet meer ruimte komen voor ethische vragen rond kernenergie, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Zaken als energiezekerheid, betaalbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid blijven onderbelicht. Een burgerforum kan helpen deze vragen beter in beeld te krijgen, aldus een advies dat woensdag is gepresenteerd aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.

‘Beleidsmakers hebben de neiging vooral naar deskundigen te luisteren’, zegt raadsvoorzitter Jan Jaap de Graeff. ‘Maar kernenergie brengt heftige emoties met zich mee, zeker bij de tegenstanders.’ Achter deze emoties zitten dikwijls argumenten die nu vaak niet zichtbaar worden, stelt De Graeff. Door die expliciet te maken en ook duidelijk te maken wat de politiek hiermee doet, kan voorkomen worden dat de discussie rond nieuwe kerncentrales telkens weer oplaait en het beleid rond kernenergie zwalkt.

‘Door meer naar waarden te kijken die belangrijk zijn voor burgers, kun je de houdbaarheid van een besluit groter maken’, stelt voorzitter van de raadscommissie Emmy Meijers. Zo wordt voorkomen dat een ingrijpende gebeurtenis, zoals een mogelijke kernramp elders ter wereld, de hele besluitvorming op zijn kop zet.

Heftige emoties

De discussie speelt niet alleen rond kernenergie, maar ook rond andere omstreden energiebronnen die in de energietransitie een rol spelen, zoals het gebruik van biomassa en de plaatsing van windturbines op land, erkent de raad. ‘Alle energiedragers brengen emoties mee, maar de heftigheid bij kernenergie is relatief groot, ook omdat de negatieve gevolgen bij bijvoorbeeld een ongeval veel verstrekkender zijn’, aldus De Graeff.

Hoewel al decennia wordt gediscussieerd over de rol van kernenergie, is de druk op het debat nu veel groter dan dertig jaar geleden, toen in Nederland een brede maatschappelijke discussie over kernenergie werd gehouden. ‘Het CO 2 -vraagstuk was toen veel minder zichtbaar. En de geopolitieke component is door de oorlog in Oekraïne nu een slagje heftiger dan de oliecrisis van 1973’, aldus De Graeff.

De afgelopen decennia stond de bouw van nieuwe kerncentrales geregeld op de agenda, maar dat punt verdween telkens als ergens ter wereld een heftige gebeurtenis plaatsvond, zoals het ongeval in de kerncentrale van Harrisburg, eind jaren zeventig, of recenter de kernramp in het Japanse Fukushima.

Door argumenten en emoties die leven in de samenleving beter voor het voetlicht te brengen en aan te geven hoe deze worden meegewogen in een uiteindelijke keuze voor of tegen kernenergie, wordt de kans kleiner dat heftige gebeurtenissen de komst van nieuwe centrales frustreren.

Burgerfora

De raad zegt zelf geen keuze voor of tegen kernenergie te maken, maar wil met het advies de besluitvorming verbeteren. Burgerfora kunnen hierbij helpen, aldus het advies. Hiermee zijn in andere landen goede ervaringen opgedaan, zoals in Ierland, waar een forum zich boog over abortuswetgeving. Meijers: ‘Als je de goede ervaringen met burgerfora vertaalt naar de energietransitie, kun je veel inzicht vergaren hoe de samenleving denkt over het energiesysteem van de toekomst.’

De raad zegt sympathiek te staan tegenover het idee van zo’n forum. ‘Maar je moet wel eerst duidelijk maken welke vragen we voorleggen en wat we met de antwoorden doen. Dat is aan de politiek.’