Adviesraad: streefcijfer naar Canadees model kan helpen bij verbetering migratiebeleid

Nieuw aangekomen asielzoekers worden ontvangen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Dat schrijft de Adviesraad Migratie in het woensdag verschenen advies Realisme rond richtgetallen. ‘Gebruik richtgetallen niet als een doel op zich, maar maak ze onderdeel van een brede visie op migratie’, schrijft de raad. ‘Het is ook nodig dat veel achterliggende maatschappelijke problemen (rond huisvesting, werk en sociale samenhang) worden aangepakt.’

De adviesraad ziet veel in het voorbeeld van Canada. ‘De wijze waarop Canada streefcijfers vaststelt en hanteert, kan inspiratie bieden voor Nederland.’ Burgers, via burgerraden, en uitvoeringsorganisaties krijgen daar een belangrijke rol toebedeeld in de politieke besluitvorming over de vraag aan welke migranten behoefte is. Dat maakt streefcijfers ‘legitiem en haalbaar’. Vier jaar geleden wees ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op de Canadese aanpak.

Grip op migratie

Het vorige kabinet had om het nieuwe advies gevraagd. In het huidige regeerakkoord staat dat het kabinet inzicht en ‘grip’ wil krijgen ‘op de verwachte arbeids-, kennis- en asielmigratie’. De aangekondigde bijdrage van de adviesraad zou ‘zwaar wegen bij de beleidsontwikkeling’, spraken coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar af. Het kabinet komt later met een reactie op het advies.

De Nederlandse bevolking groeit met ongeveer 120 duizenden mensen per jaar naar 18 miljoen inwoners in 2024 en 19 miljoen in 2034, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De belangrijkste reden is migratie. Op dit moment verblijven zo’n 800 duizend arbeidsmigranten in Nederland. De asielinstroom bedraagt dit jaar ongeveer 50 duizend en door de Russische invasie kwamen ook nog eens bijna 90 duizend Oekraïners naar Nederland.

Het zijn aantallen die het kabinet grote zorgen baren. Verschillende ministers zeiden het afgelopen jaar dat deze aanwas ‘niet vol te houden’ is. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) werkt na een maandenlange crisis in de asielopvang aan ‘een brede heroriëntatie’ op het asielbeleid. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, verantwoordelijk voor arbeidsmigratie) stelde een Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen in, die komend jaar scenario’s voor 2050 moet voorleggen.

Eerst inhoudelijke analyse

De Adviesraad Migratie noemt zelf bewust geen wenselijke aantallen, zegt voorzitter Monique Kremer. ‘Dat kan alleen nadat eerst een inhoudelijke analyse is gemaakt van welke arbeidsmarkt we willen hebben, wat uitvoerders zoals gemeenten en betrokken diensten aankunnen, en op welke draagkracht in de samenleving de overheid dan kan rekenen.’

De meeste ‘grip’ is mogelijk op arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie, omdat elk land daaraan eigen voorwaarden kan stellen. Voor arbeidsmigratie binnen de EU is Nederland gebonden aan Europese afspraken, maar ziet de raad wel mogelijkheden in bijvoorbeeld het tegengaan van flexibel werk. Voor de asielmigratie zijn het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens leidend, maar kan wel gekeken worden naar betere afspraken met landen van herkomst.

Diverse landen zijn intussen individueel bezig met migratiebeperkingen. Duitsland heeft sinds 2018 gewerkt met een ‘migratiecorridor’ (Zuwanderungskorridor), een bandbreedte voor toe te laten asielmigranten tussen 180 duizend en 220 duizend. Dit om situaties als in 2015, tijdens de toestroom door de oorlog in Syrië, te voorkomen. Dat gaf politieke rust, maar de aantallen zijn nooit bereikt en niet juridisch getoetst. De maatregel is door de nieuwe coalitie na 2021 niet voortgezet. Het is daardoor een open vraag of bijvoorbeeld politieke partijen de komst van vele tienduizenden Oekraïners in de afspraak hadden willen betrekken.

Kremer ziet nu ‘momentum’ voor een samenhangende aanpak. ‘Het ontbreekt Nederland aan een geïntegreerde, langjarige visie op migratiebeleid’, zegt Kremer. ‘Ontwikkel een plan, ga weg bij de waan van de dag. Streefcijfers kunnen dan helpen, maar communiceer ook eerlijk dat daaraan beperkingen zitten. En laat het migratiedebat niet domineren door asiel, dat slechts 12 procent van de totale migratie bedraagt. Dat is een feit dat je te weinig hoort.’