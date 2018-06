Adviescommissie wil veel meer gemeenten bij experiment wietteelt

Dit adviseert de commissie-Knottnerus over het voorgenomen experiment met ‘staatswiet’. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil gedurende vier jaar in zes tot tien gemeenten experimenteren met de verkoop van onder staatstoezicht gekweekte wiet. De commissie onder leiding van hoogleraar huisartsgeneeskunde André Knottnerus presenteerde haar adviesrapport woensdag aan het begin van de avond in Den Haag.

Het is de bedoeling van het kabinet om het experiment na vier jaar te stoppen en terug te gaan naar de situatie ‘zoals deze bestond vóór het experiment’. Pas daarna moet volgens het kabinet de evaluatie volgen. ‘De commissie vindt dit, wanneer het experiment slaagt, onlogisch en riskant en heeft hier praktische en ethische bedenkingen bij’, aldus het rapport. Knottnerus adviseert de regering om het experiment niet ongeacht de resultaten af te bouwen. Eerst moeten de bevindingen worden gewogen alvorens te beslissen over het vervolg. Een succesvol experiment pleit in de ogen van de commissie voor regulering van de cannabisketen in heel Nederland.

De commissie vindt het experiment geslaagd als een gesloten cannabisketen realiseerbaar is gebleken en de gemeten effecten ‘gunstig zijn of geen verslechtering laten zien ten opzichte van de nu bestaande situatie’. Bij de evaluatie moet gekeken worden naar het gebruik van cannabis, het optreden van cannabisafhankelijkheid, cannabisgerelateerde acute gezondheidseffecten, en overlast.

De commissie pleit ervoor dat meer dan tien gemeenten aan het experiment kunnen meedoen. ‘Om tot een voldoende representatief onderzoek en een methodologisch verantwoorde analyse te komen waarin gemeenten in Nederland zich kunnen herkennen, verwacht de commissie dat er aanzienlijk meer dan de genoemde zes tot tien gemeenten moeten deelnemen aan het experiment. Het exacte aantal zal in overleg met het te rekruteren onderzoeksteam moeten worden bepaald.’

Voor het experiment moet volgens de commissie ‘een beperkt aantal betrouwbare, hooggekwalificeerde telers’ een contract krijgen van de overheid. Zij moeten een ‘gevarieerd assortiment cannabis’ kunnen leveren. De drug moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

De distributie naar verkopers moet overzichtelijk en veilig zijn, bepleit de commissie. Daarom moet de handelsvoorraad van coffeeshops minimaal voor één dag voldoende zijn. De prijs van de ‘staatswiet’ moet marktconform zijn: niet te hoog of te laag. Omdat de marktconforme verkoopprijs ver boven de kostprijs kan liggen, kan ‘een opslag worden geheven, waarmee een fonds voor preventie van cannabisgebruik en verslaving kan worden gevoed’.