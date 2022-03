Advies Zorgautoriteit: schrap norm dat patiënt binnen 45 minuten op spoedeisende hulp moet kunnen zijn

Een man op de spoedeisende hulp van het ETZ Elisabeth in Tilburg. Zijn dochter die hem heeft gebracht (rechts) kan niet tegen bloed. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een langverwacht, veelomvattend advies over de toekomst van de acute zorg. Het ligt voor de hand dat het kabinet het advies overneemt. Al in 2020 concludeerde de Gezondheidsraad dat de 45-minutennorm geen medisch-wetenschappelijke onderbouwing kent. En minister Kuipers schreef vorige maand nog aan de Kamer dat ‘niet-medisch onderbouwde bereikbaarheidsnormen’ kwaliteit van zorg niet in de weg mogen zitten.

Volgens de NZa zit de 45-minutennorm doelmatige zorg in de weg, doordat er mede door de norm nu seh’s openblijven waar zich dagelijks slechts zo’n tien ambulances melden. Bovendien is de norm ouderwets geworden: ambulances zijn veel beter dan in 2002 uitgerust om patiënten al tijdens de rit te behandelen, en kunnen dus verder rijden zonder gevolgen voor de patiënt.

Sterker: het is vaak juist wenselijk dat een ambulance de meest dichtbijzijnde seh voorbijrijdt, omdat een ziekenhuis verderop gespecialiseerd is in de behandeling van bijvoorbeeld een hartstilstand of herseninfarct.

‘Dan ga je toch geen seh open houden waar niemand komt?’, zei Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa onlangs in een interview met deze krant. ‘Dat is ontzettend zonde van het geld en van het schaarse personeel. Iedereen in Nederland krijgt de garantie op spoedzorg, en krijgt dat ook op tijd. Maar daarvoor hoeven we niet op iedere hoek van de straat een seh neer te zetten.’

Schaarse middelen

Het sluiten van seh’s is geen doel op zich, schrijft de NZa in het advies, maar ‘we zien op regionaal niveau dat schaarse middelen (geld en personeel) doelmatiger kunnen worden ingezet als er gekeken wordt naar de beschikbare seh-capaciteit en het gebruik daarvan. (...) Dit vereist heroverweging van het aantal seh’s, afhankelijk van de regio. Manieren om deze organisatie te veranderen zijn bijvoorbeeld het definitief sluiten van een seh of het sluiten van een seh in de nacht.’

Daarmee kan het advies grote gevolgen hebben voor de 82 ziekenhuizen in Nederland met een seh. De spoedeisende hulp is de belangrijkste toegangspoort van een ziekenhuis, en dus verantwoordelijk voor een gestage instroom van patiënten en daarmee inkomsten. Een ziekenhuis dat vrijwillig afziet van een seh is een unicum, om nog maar te zwijgen van de lokale dynamiek die ontstaat als een stad afscheid moet nemen van de spoedeisende hulp.

Volgens de NZa is het daarom aan het ministerie van VWS om nieuwe wetenschappelijke richtlijnen op te stellen voor de landelijke spreiding van seh’s. Per regio zouden ziekenhuizen daarna samen tot een verdeling van de (spoed)zorg moeten komen. Eén partij zal daarbij ‘doorzettingsmacht’ moeten hebben, ‘om noodzakelijk veranderingen in de acute zorg tot stand te brengen, ook als deze pijnlijke gevolgen hebben of partijen er samen niet uitkomen’. Welke partij dat is, laat de NZa vooralsnog in het midden.

‘Papieren werkelijkheid’

Volgens David Baden, voorzitter van de Nederlandse vereniging van spoedeisendehulp-artsen, gaat het advies uit van ‘een papieren werkelijkheid’. ‘De acute zorg bedient tegen relatief lage kosten een grote groep patiënten. Het is juist doelmatig als je in je eigen ziekenhuis terecht kunt, waar je behandelaren je medisch dossier al kennen.’

Volgens Baden is het grote probleem van de acute zorg niet dat het op sommige plekken rustiger is, maar juist dat het op veel plekken ‘overmatig druk’ is. ‘Dat los je niet op door nog een paar seh’s te sluiten.’