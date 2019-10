Advies verkenner: PvdA en CDA in plaats van Groep De Mos in Haags stadsbestuur

Oud-wethouder Rachid Guernaoui: ‘Ik ben me de tering geschrokken’

Rachid Guernaoui reageerde maandag in NRC Handelsblad op de beschuldigingen van de rijksrecherche. ‘Politiek ben ik al veroordeeld. Ik ben mijn wethouderschap kwijt en mijn goede naam ook al. En die wil ik terug.’

Guernaoui zegt dat hij in de veertien maanden als wethouders niets heeft gedaan in strijd met de procedures en regels. ‘Ik ben bijna twintig jaar in dienst van het Rijk. Ik was een tijdje portefeuillehouder integriteit bij de rijksbrede inkoop. Dus ja, ik weet echt wel wat integriteit is.’ Guernaoui neemt deze week ontslag als wethouder - vorige week werd er een motie van wantrouwen tegen hem en Richard de Mos aangenomen.