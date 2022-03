Advies: schrap justitieel onderzoek bij late abortus om angst bij artsen weg te nemen

Abortuskliniek in Amsterdam. Beeld Aurélie Geurts

Uit onderzoek van de Volkskrant bleek afgelopen zomer dat jaarlijks ongeveer tien Nederlandse vrouwen in België terechtkomen voor een late abortus van een kind met een zeer ernstige handicap. Abortus na 24 weken is strafbaar, tenzij er zwaarwegende medische redenen zijn. Een beoordelingscommissie onderzoekt in zo’n geval achteraf of de arts aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Vervolgens wordt de zaak nogmaals bekeken door het OM.

Onderzoeksinstituut ZonMW evalueerde de huidige regels in opdracht van het kabinet. De dreiging van het OM weerhoudt artsen ervan een zwangerschap na 24 weken te beëindigen, concludeert ZonMW, ook in situaties waarin een late abortus wel zou zijn toegestaan. Die vrees is volgens de onderzoekers toegenomen, nadat justitie besloot een verpleeghuisarts te vervolgen voor euthanasie op een dementerende vrouw.

‘Iets illegaals’

De angst is dusdanig dat artsen soms niet eens aan moeders vertellen dat een late abortus in Nederland in uitzonderlijke situaties mogelijk is, terwijl volgens ZonMW ‘op de arts eigenlijk een informatieplicht rust’. Daarnaast zeggen artsen soms dat het strafbaar zou zijn om ouders door te verwijzen naar België, terwijl dit niet zo is.

‘Ik had sterk het idee dat ik iets illegaals had gedaan’, zei een moeder die naar België ging vorig jaar tegen deze krant. ‘Door de Nederlandse houding vroeg ik me af: zijn wij dan ontaarde ouders, dat wij dit geen kwaliteit van leven vinden?’

ZonMW raadt het kabinet nu aan om het OM meer op afstand te zetten om de terughoudendheid bij artsen te doorbreken. Als de beoordelingscommissie al heeft geoordeeld dat een late abortus zorgvuldig is verlopen, hoeft dat onderzoek niet meer te worden overgedaan door justitie.

‘Toetsing vooraf’

Veel gynaecologen en kinderartsen zouden eigenlijk een voorkeur hebben voor een systeem van ‘toetsing vooraf’, zoals dat ook in België bestaat. Daar wordt een verzoek tot late zwangerschapsafbreking vooraf beoordeeld door een ethische commissie, en komt justitie er niet aan te pas. Maar volgens ZonMW stuit zo’n systeem op ‘praktische en principiële bezwaren’.

Het evaluatierapport is dinsdag verzonden naar de Tweede Kamer. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid schrijft het parlement dat hij uiterlijk in oktober zal reageren op de aanbevelingen, samen met minister Yesilgöz van Justitie.