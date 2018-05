Advies Raad voor de rechtspraak: schrap verwarrende term 'roekeloosheid' uit verkeerswet

De Raad voor de rechtspraak vindt dat de term roekeloosheid moet verdwijnen uit de Wegenverkeerswet. In juridisch opzicht betekent roekeloosheid in het verkeer iets heel anders dan in het dagelijkse taalgebruik. En dat verschil leidt tot onbegrip bij de slachtoffers en nabestaanden en in de samenleving.

Kettingbotsing op de snelweg in Zeeland. Foto ANP

Dat brengt de Raad voor de rechtspraak naar voren in een advies aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die een wetsvoorstel voor zwaardere straffen voor verkeersdelicten voorbereidt. Zo moeten straks appen achter het stuur, onverantwoorde inhaalmanoeuvres en door rood licht rijden vallen onder de aangescherpte regels. De straf voor rijden onder invloed gaat van maximaal drie maanden naar een jaar celstraf.

Nu komt de rechter in verkeerszaken slechts in uitzonderlijke, zware gevallen tot het oordeel roekeloosheid, vanwege de manier waarop de term in de wet is omschreven. Zo moet iemand zich buitengewoon onvoorzichtig hebben gedragen, hij moet een zeer ernstig gevaar hebben veroorzaakt en hij moet zich daarvan bewust zijn geweest. In de praktijk betekent dat als een automobilist met alcohol op 180 gaat rijden – wat de meeste mensen roekeloos vinden – hij niet altijd voor roekeloos rijgedrag wordt veroordeeld.

Volgens de Hoge Raad moet echt sprake zijn van bijkomende omstandigheden, zoals een kat-en-muisspel, een straatrace of vluchten voor de politie. Hierdoor zijn rechters de afgelopen jaren minder vaak gaan straffen voor roekeloos rijden. Uit een vorig jaar verschenen rapport van de Universiteit van Tilburg bleek dat voor 2013 grofweg 1 op de 5 onderzochte verkeerszaken leidden tot een veroordeling wegens roekeloosheid, daarna daalde dat tot 1 op de 20.

Het gevolg: plegers van verkeersdelicten kregen van rechters lichtere straffen opgelegd – in de meeste gevallen een taakstraf of ontzegging van de rijbevoegdheid. Gevangenisstraffen werden maar weinig opgelegd. Tot groot onbegrip van slachtoffers, zo bleek uit een onderzoek in opdracht van het Fonds Slachtofferhulp. Maar ook rechters zouden volgens hetzelfde onderzoek worstelen met vragen over roekeloos rijgedrag.

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid, zou het daarom beter zijn om de term roekeloosheid helemaal uit de wet te halen, stelt de Raad voor de rechtspraak. Het bestuur van de rechters pleit verder voor goede voorlichting aan slachtoffers en nabestaanden in ernstige verkeerszaken, die het Openbaar Ministerie zou kunnen geven voorafgaand aan het proces. Dan kunnen de betrokkenen zich beter voorbereiden op de behandeling en de manier waarop de rechter tot een oordeel komt.