Advies procureur-generaal Hoge Raad: vervolg ministers toeslagenaffaire niet

Minister Alexandra van Huffelen en Minister Wopke Hoekstra komen aan bij het Catshuis voor een gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Het advies is de uitkomst van een oriënterend onderzoek. Op 12 januari deed een groep gedupeerde ouders aangifte tegen de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Van Ark (Medische Zorg). Ook voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel, oud-minister Lodewijk Asscher en premier Rutte werden in de aangifte betrokken. De tachtig aanklagers worden vertegenwoordigd door advocaat Vasco Groeneveld.

Volgens procureur-generaal Silvis was de toeslagenaffaire een gevolg van wettelijke tekortkomingen. Dat ouders in het toeslagensysteem tegen grote problemen aan konden lopen is volgens het advies ‘bij het opstellen van de wetgeving niet onderkend’. Ook de juridische middelen voor rechtsbescherming zijn onvoldoende in de wet opgenomen.

Dat is echter onvoldoende aanleiding om tot strafvervolging over te gaan. De problemen rondom de toeslagenaffaire zijn volgens Silvis namelijk niet terug te herleiden tot vervolgbare ambtsdelicten. Bovendien is de aangifte grotendeels gebaseerd op de ondervraging van de bewindslieden door de parlementaire commissie. Die mag niet als bewijs worden gebruikt in een strafrechtelijk proces. Omdat volgens Silvis in een parlementaire democratie ‘de politieke verantwoording voorop hoort te staan’, raadt hij strafvervolging af.