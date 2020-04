Advies Outbreak Management Team: basisschool open met halve bezetting, middelbare school maand later

Basisschool ’t Talent in Schijndel geeft alweer les aan zo’n drie kinderen per klas. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat zijn de belangrijkste adviezen aan het kabinet van het Outbreak Management Team (OMT), dat onder leiding staat van Jaap van Dissel van het RIVM. Mede op basis van die adviezen zal premier Rutte vanavond bekendmaken of en in hoeverre de coronaregels worden versoepeld.

Volgens het OMT zijn de risico’s voor de volksgezondheid van een heropening van de kinderopvang, basisscholen, buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs na de meivakantie ‘beheersbaar’. Wel is binnen het OMT nog geen consensus over de vraag of basisscholen direct helemaal open kunnen of dat er begonnen moet worden met halve klassen en de kinderen ‘om en om’ les te geven op school.

Daarom adviseert het OMT de regering om ‘te starten met voorbereidingen voor halve bezetting per dag, totdat er meer gegevens beschikbaar komen uit Scandinavische landen waar de scholen inmiddels geopend zijn of open gaan’, zo staat in de brief aan het ministerie van Volksgezondheid, die in bezit is van de Volkskrant. Voor kinderopvang en speciaal basisonderwijs gelden deze beperkingen niet – die kunnen na de meivakantie gewoon open.

Geen uitbraken op scholen

De specialisten van het OMT, die maandag hebben vergaderd, geven verder het advies aan het voortgezet onderwijs om ‘zich voor te bereiden om één maand na heropening van de basisscholen en kinderopvang fysiek onderwijs op te starten’. Daaraan is wel de voorwaarde gebonden dat zich in de komende maand geen uitbraken van het virus voordoen op scholen. Ook wordt middelbare scholen geadviseerd het fysieke onderwijs zo in te richten dat de 1,5 meter afstand is geborgd.

Het adviesorgaan vindt ook dat leraren de mogelijkheid moeten krijgen om zich te laten testen op corona – het spreekt van ‘laagdrempelig testen’. Voor mbo, hbo en de universiteit moeten de risico’s van het deels toestaan van fysiek onderwijs, bijvoorbeeld voor praktijkonderwijs en stages, nader worden gekwantificeerd.

De specialisten achten de risico’s van het opnieuw toestaan van bezoekers in verpleeg- en verzorgingshuizen vooralsnog te groot. Bezoekers vergroten de kans op besmetting van kwetsbare ouderen en daarmee ook het risico van introductie (en verspreiding) van het virus in het verzorgingstehuis. ‘Het OMT adviseert de bezoekregeling op dit moment nog niet aan te passen’, staat in de brief.

Het grootste deel van de kwetsbare ouderen woont echter zelfstandig, en krijgt ter ondersteuning thuiszorg of mantelzorg. De experts signaleren dat een deel van deze ouderen door het (gedeeltelijk) wegvallen van thuis- en mantelzorg ‘ontregeld’ raakt.

Daarom beveelt het OMT aan het kabinet aan om het huidige advies, ‘ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid’, te veranderen in ‘wijs bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan die de oudere met enige regelmaat blijven bezoeken’.

Buitensport

Het OMT vindt de risico’s van georganiseerde buitensport voor de jeugd tot en met 18 jaar ‘beheersbaar’. Kinderen tot 12 jaar zouden volgens de medische specialisten teamsport in de buitenlucht kunnen bedrijven zonder 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tussen 12 en 18 jaar mogen eveneens trainen, maar dan wel met 1,5 meter afstand.

Ook de besmettingsrisico’s van en voor topsporters die niet in teamverband opereren acht het OMT beheersbaar. Het adviseert de sportkoepels daarom de voorwaarden voor individuele sporten waarbij 1,5 meter afstand in acht kan worden gehouden nader uit te werken.

Ook voor tandartsen gloort hoop. Volgens het OMT is het risico voor de volksgezondheid beheersbaar in het geval van beroepsgroepen die ‘normaliter gebruikmaken van beschermingsmiddelen, zoals tandartsen en mondhygiënisten’. Binnen het OMT is nog geen consensus over de vraag of het ook verantwoord is om het verbod op het uitoefenen van de ‘overige contactberoepen’ op te heffen. Daaronder vallen onder meer de kappers.

Evenementen zijn tot 1 juni verboden, en dat zal langer duren als het aan het OMT ligt. Volgens de experts gaat het toestaan van evenementen gepaard met een reëel risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Omdat het OMT niet verwacht dat dit risico op korte termijn verandert, adviseren de experts om het verbod op evenementen ‘voor langere tijd te verlengen’.