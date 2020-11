Advies OMT: Kerst met maximaal zes gasten, liefst uit de buurt

Beeld ANP

In ieder geval zullen er strenge spelregels moeten gelden voor de feestdagen. Liefst wordt Kerst thuis gevierd en met zo min mogelijk gasten, bijvoorbeeld tot zes. Als er al vrienden en familie worden opgezocht, pleit het OMT ervoor om dat zoveel mogelijk te beperken tot naasten die in de eigen regio wonen.

Als oma aanschuift bij de kerstdis adviseert het OMT in de dagen voor Kerst de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Om te voorkomen dat ouderen en andere kwetsbaren besmet raken, doen kerstvierders er goed aan ‘om in de tien dagen voorafgaand aan de feestdagen en het bezoek zich wat betreft contacten met anderen al te beperken’.

Kerst politieke afweging

Het OMT lijkt daarmee negatiever over het vieren van kerst in coronatijd dan het kabinet. Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) benadrukten dinsdag tijdens hun persconferentie nog dat het voor een beslissing te vroeg is. Het zal ‘echt afhangen van hoe we het de komende weken doen’, zei De Jonge. Nederland zou zichzelf een ‘groot cadeau’ kunnen geven met de feestdagen door nu vol te houden.

Het OMT neemt in zijn advies, dat woensdag naar buiten kwam, iets duidelijker stelling. Het crisisteam benadrukt dat we er nog lang niet zijn: het reproductiegetal is weliswaar gedaald, maar zeker nog niet genoeg. Iedere dag komt er nog een ‘aanzienlijk’ aantal besmettingen bij. Bovendien is een gezellige Kerst niet zonder gevaar. ‘Hoe meer mensen samenkomen, hoe hoger het risico op overdracht en opleving van de epidemie.’

Een gezellige Kerst, het perspectief dat het kabinet Nederland bij goed gedrag voorhoudt, ‘blijft daarom een politieke afweging’, aldus het OMT. ‘Het risico zou daarbij nadrukkelijk benoemd moeten worden.’