Advies: niet-ingeënte kinderen niet welkom bij opvang als vaccinatiegraad nog verder daalt

Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Roos Vermeij (PvdA) aan het kabinet. Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de kinderopvang, staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) voor de jeugdgezondheidszorg. Zij vroegen de commissie om het advies omdat de vaccinatiegraad daalt en kinderopvangbedrijven de deuren willen sluiten voor kinderen die niet zijn gevaccineerd.

De overheid moet volgens de commissie eerst een kritieke ondergrens vaststellen voor de vaccinatiegraad. Als die ondergrens niet meer wordt gehaald, kan inenting volgens de commissie als voorwaarde worden gesteld voor de kinderopvang. ‘Met zo’n plicht behouden ouders en medewerkers de vrijheid om zichzelf of hun kind niet te laten vaccineren. Wel is hieraan een consequentie verbonden: zij kunnen, als zij ervoor kiezen hun kind niet te laten inenten, geen gebruik maken van kinderopvang’, schrijft de commissie. Die vaccinatieplicht geldt dan ook voor medewerkers.

Kritieke ondergrens

Als ook dit niet werkt om de vaccinatiegraad te verhogen, kan volgens de commissie de vaccinatieplicht worden ingevoerd. ‘Wanneer de kritieke ondergrens wordt bereikt, is er immers gevaar voor de volksgezondheid’, stelt de commissie.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is al gevraagd om de ondergrens voor de vaccinatiegraad vast te stellen. Blokhuis verwacht daarover later dit jaar een advies waarna het kabinet zal besluiten of het dat wel of niet overneemt. Dan zal het kabinet ook bekijken of het gehoor geeft aan het advies van de commissie om bij het overschrijden van die kritieke ondergrens vaccinatie als voorwaarde te stellen voor de toelating tot kinderopvang.

Draconische maatregelen

Zolang de vaccinatiegraad nog boven de nog vast te stellen ondergrens ligt, hoeven deze draconische maatregelen niet genomen. Het RIVM stelde vorige week dat de daling van de vaccinatiegraad is gestabiliseerd. De commissie vindt het huidige niveau weliswaar zorgwekkend, maar ziet de ondergrens nog niet bereikt.

De overheid moet nu eerst actie ondernemen met voorlichting. Bijvoorbeeld door ouders die hun kind niet inenten uit te nodigen voor een gesprek met een deskundige of zorgprofessional. ‘De commissie vindt het belangrijk om deze optie te introduceren. De drempel om af te zien van vaccinaties wordt hiermee hoger.’ Ook kinderen van 9 jaar en ouder moeten rechtstreeks benaderd worden. ‘Op die manier worden kinderen serieus genomen en in staat gesteld om het gesprek met hun ouders aan te gaan, of richting zorgprofessionals hun mening kenbaar te maken.’

Kritische ondergrens

Tegelijk moet het kabinet starten met het formuleren van die kritische ondergrens van de vaccinatiegraad en het voorbereiden van wetgeving waarmee toegang tot kinderopvang wordt geregeld. Het gaat steeds om de landelijke vaccinatiegraad. Regionaal en lokaal zijn er grote verschillen. Op Urk krijgt bijvoorbeeld maar 61 procent van de kinderen alle vaccinaties. Vorige week werd bij negen kinderen en een volwassene nog de mazzelen vastgesteld. Blokhuis vertelt dat er al goede initiatieven zijn om ouders te overtuigen hun kind wel te laten vaccineren. ‘In Barneveld worden ouders vier weken na de geboorte van hun kind uitgenodigd om over vaccinatie te spreken. Dat is een goede introductie.’

Kinderopvang Berend Botje heeft al aangekondigd geen kinderen meer op te vangen als ze niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond, de zogenoemde BMR-vaccinatie. Er zitten meer dan drieduizend kinderen in de peuteropvang, de buitenschoolse opvang of op een kinderdagverblijf van Berend Botje, verspreid over vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland. D66 heeft al een wetsvoorstel ingediend dat het weigeren van niet-ingeënte kinderen door de opvang mogelijk maakt. Dit voorstel wordt na de zomer door de Tweede Kamer behandeld.