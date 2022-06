Advies Mijnraad: gasvoorziening is even belangrijk als bescherming tegen overstromingen

Een productielocatie van de NAM in 't Zand (Groningen). Beeld Reuters

Nederland moet de leveringszekerheid van energie met dezelfde mate van urgentie behandelen als de kans op overstromingen, stelt de Mijnraad, een belangrijk adviesorgaan van de regering. Volgens de raad gaat het kabinet nu teveel uit van de meest waarschijnlijke scenario’s, terwijl men zich zou moeten richten op de meest ingrijpende situaties.

Dit is volgens de raad noodzakelijk, omdat het (deels) uitvallen van de gasvoorziening kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting op grote schaal. Gastekorten kunnen bijvoorbeeld de elektriciteits- en staalproductie en de voedselindustrie ontregelen. De gevolgen daarvan kunnen die van de coronapandemie overtreffen, waarschuwt de raad, die bestaat uit wetenschappers uit diverse academische disciplines.

Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, moet het kabinet proberen alle drie grote gasopslagen deze zomer zoveel mogelijk te vullen. Dat moet snel gebeuren, omdat het vullen van de ondergrondse Bergermeeropslag zeker drie maanden duurt. Deze opslag, momenteel nauwelijks gevuld, is vooral voor de industrie van belang. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in april ruim 600 miljoen euro uitgetrokken om energieleveranciers te verleiden deze opslag tot 70 procent te vullen. De Mijnraad wil dat het kabinet verder gaat.

Het ministerie wil het houden bij het doel van 70 procent. ‘Als we meer vullen, doen we dat deels voor bedrijven in het buitenland’, aldus een woordvoerder. ‘Terwijl niet zeker is dat andere landen daaraan zullen meebetalen.’ Bovendien wordt het volgens de woordvoerder steeds duurder om de Bergermeeropslag helemaal te vullen.

Volgens de Mijnraad zullen deze kosten ‘de moeite waard’ zijn, afgezet tegen die van mogelijke maatschappelijke ontwrichting. Hoe langer de regering draalt, hoe nijpender en duurder het vullen van de Bergermeeropslag wordt, schrijft de raad in haar rapport. De overige opslagen worden wel volledig gevuld. Daardoor wordt volgens het ministerie aan de Europese norm voldaan.

Met het advies sluit de Mijnraad zich aan bij zorgen die geuit zijn door werkgeversorganisaties en een aantal experts, die vinden dat het kabinet een te laconieke toon aanslaat. Komende donderdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over leveringszekerheid van gas.

Hoogst onwaarschijnlijk

De adviesraad wil extra gaswinning uit Groningen evenmin uitsluiten. Maar dat dit gebeurt, lijkt hoogst onwaarschijnlijk. In navolging van minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten zei premier Mark Rutte vorige week tijdens een bezoek aan Groningen nogmaals dat het opendraaien van de gaskraan in Groningen alleen in geval van nood een laatste optie is. ‘Als we helemaal blauw van de kou worden, dan zouden we er toch opnieuw naar moeten kijken.’

Staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief zette vorige week in de Tweede Kamer de misvatting recht dat meer gas uit Groningen de energierekening omlaag zal brengen. De gasprijs wordt gevormd op de wereldmarkt, aldus Vijlbrief. ‘Winning in Groningen maakt niets uit voor de gasprijs.’

Volgens de Mijnraad moet meer gaswinning uit Groningen volgens ‘de normen’ gebeuren. Maar de veiligheidsnormen worden nu al niet gehandhaafd, waarschuwde het Staatstoezicht op de Mijnen vorige week opnieuw. Het aantal aardbevingen is ondanks de fors verminderde gas winning voor het derde jaar op rij hoger dan gedacht, vanwege na-ijleffecten. Daarom zou het kabinet zich moeten houden aan de toezegging de gaswinning uit Groningen helemaal te staken, aldus het SodM.

Eind deze maand begint de parlementaire enquête over gaswinning in Groningen. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn hoe de overheid het vertrouwen van de Groningers verloor. Dan is het breken van die belofte geen wenkend politiek perspectief.