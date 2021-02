Advies: Horeca en scholen mogen om vaccinatiebewijs vragen

Leerlingen van een middelbare school dragen mondkapjes in de klas. Beeld ANP

Het gaat om bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen, horecabedrijven en organisatoren van evenementen. ‘Een dergelijke maatregel vraagt altijd een afweging van belangen en mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels. De overheid moet erop toezien dat private partijen zich daaraan houden’, aldus het adviesorgaan.

Vorige maand bleek uit onderzoek van de TU Delft dat een meerderheid van de Nederlanders vóór een vaccinatiebewijs is waarmee mensen weer toegang kunnen krijgen tot kroegen, festivals, en voetbalwedstrijden. In een representatieve steekproef stemde driekwart van de mensen voor een beleid waarbij gevaccineerden meer vrijheden krijgen dan niet-gevaccineerden.

Van de Autoriteit Persoonsgegevens, de waakhond op dit gebied, mogen bedrijven gezondheidsgegevens in principe niet verwerken zonder toestemming. ‘Maar als je mensen alleen vraagt zo’n bewijs te tonen, is het de vraag of je die gegevens registreert en verwerkt,’ zei Menno Weij, als jurist gespecialiseerd in privacy en ict, eerder tegen de Volkskrant.

Volgens de Gezondheidsraad moeten private partijen altijd een belangenafweging maken. ‘Zij moeten kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bereiken, dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken’, stelt de raad.

Bij zo’n afweging kunnen economische belangen een rol spelen maar ook de wens om de gezondheid van de bezoekers te beschermen.

Het demissionaire kabinet is op dit moment niet van plan dwang toe te passen bij vaccinatie. De minister heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de ethische en juridische dilemma’s die rond dit onderwerp spelen. Vandaag debatteert de Kamer over de stand van zaken rondom het coronavirus in Nederland.