Advies gezondheidsraad: ent jaarlijks in tegen meningokokken type C en W

Kinderen van 14 maanden oud worden al standaard gevaccineerd, kinderen van 14 tot 18 jaar oud worden eenmalig ingeënt in 2018 en 2019. Als het aan de Gezondheidsraad ligt, gebeurt dat voortaan dus ieder jaar. Dat staat in een woensdag gepubliceerd advies.

De Gezondheidsraad wil dat tegen deze ziektes wordt gevaccineerd, omdat de vaccins weinig bijwerkingen hebben en redelijk veilig zijn. Het vaccin tegen meningokokken type B moet volgens de raad niet standaard worden, omdat nog niet is bewezen hoe effectief het is. Ook kan het erg heftige bijwerkingen veroorzaken; kinderen kunnen bijvoorbeeld hoge koorts krijgen.

Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok, die van mens op mens overdraagbaar is. Als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel terecht komt, kan het ernstige ziektebeelden geven zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Er zijn verschillende typen meningokokken waarvan in Nederland voornamelijk B, C, W en Y voorkomen.