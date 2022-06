Advies Europese Commissie: geef Oekraïne kandidaat-lidmaatschap

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Beeld ANP / EPA

‘Ja, Oekraïne verdient perspectief’, zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen vrijdagmiddag tijdens een persconferentie. Ze meent dat het land al voor de oorlog belangrijk stappen zette om in aanmerking te komen voor het kandidaatschap. ‘Met het associatieverdrag van 2016 voldeed Oekraïne al aan 70 procent van de voorwaarden voor Europees lidmaatschap’, meende Von der Leyen, gekleed in een gele colbert en een blauwe blouse, de kleuren van de Oekraïense vlag.

Ze prees de ‘robuuste’ Oekraïense democratie, noemde de verkiezingen vrij en eerlijk en het onderwijssysteem zeer ontwikkeld. Wel moet Oekraïne volgens Von der Leyen een aantal cruciale hervormingen doorvoeren wat betreft corruptie, de rechtstaat en de rechten voor minderheden. ‘Oekraïne heeft het in eigen handen.’

Unanimiteit

Het positieve advies van de Europese Commissie komt niet als een verrassing. Von der Leyen zei, ietwat voor haar beurt, aan het begin van de Russische invasie al voorstander te zijn van Oekraïens kandidaat-lidmaatschap. Inmiddels is de hele commissie hier dus van overtuigd.

Het advies van de Commissie heeft weinig voeten in de aarde, in die zin dat de EU-lidstaten uiteindelijk moeten beslissen. De 27 regeringsleiders komen eind volgende week samen in Brussel om het lidmaatschap van Oekraïne te bespreken. Daar is unanimiteit voor nodig.

Donderdag zetten tot dan toe sceptische leiders Emmanuel Macron (Frankrijk) en Olaf Scholz (Duitsland) een belangrijk stap. Samen met hun Italiaanse en Roemeense collega’s spraken ze bij een bezoek aan Oekraïne uit dat ook zij de kandidatuur van Oekraïne steunen.

Symbolisch

De kandidaat-status van Oekraïne zal vooral gezien moeten worden als een gebaar van solidariteit van de Europese Unie. Oekraïne heeft er praktisch vrijwel niets aan. De onderhandelingen die volgen zullen minimaal tien jaar duren, zeker omdat het land momenteel in oorlog is. Alle 27 lidstaten zullen bij de onderhandelingen steeds hun akkoord moeten geven. Dat kan lang duren. Zo is Turkije al 23 jaar kandidaat-lid.

De Europese Commissie bracht vrijdag tevens advies uit over het kandidaatschap van Moldavië en Georgië. Ook in het geval van Moldavië is de Commissie positief. Dat is opvallend, omdat Moldavië pas in maart het kandidaatschap aanvroeg. Het land is bovendien het armste van Europa en kent een grote pro-Russische gemeenschap. Het land zou flink moeten hervormen, meer dan Oekraïne, voor het lid van de EU kan worden.

‘Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van het land is met deze regering een pad ingeslagen dat pro-hervormingen is en anti-corruptie’, prees Von der Leyen het bewind van president Maia Sandu. Het lidmaatschap van Georgië zal volgens de Commissie nog even de koelkast in moeten, aangezien het land volgens Von der Leyen een ‘duidelijke route naar Europa’ ontbeert.