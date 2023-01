Adriaan Vlok, de apartheidsminister die tot inkeer kwam en als boetedoening de voeten van nabestaanden van slachtoffers waste

Adriaan Vlok, in 2007. Beeld Siphiwe Sibeko / Reuters

De bekende Zuid-Afrikaanse prediker Frank Chikane weet niet wat hem overkomt als Adriaan Vlok zich in 2006 in zijn werkkamer meldt. De oud-minister kwam om vergiffenis te vragen: ‘Voor wat we gedaan hebben, voor wat we probeerden te doen.’

Aanleiding was een aanslag op het leven van de geestelijke. In 1989, op de luchthaven van Johannesburg, braken politieagenten de koffer van Chikane open. Ze borduurden vergif in diens ondergoed, wat hem bijna fataal werd. Vlok, die van 1986 tot 1991 minister van Justitie was, verdacht Chikane en zijn interkerkelijke groepering ervan onderdak te bieden aan gewapende anti-apartheidsmilitanten.

Zeventien jaar later staat Chikane toe dat Vlok zijn voeten wast, iets wat Vlok wil doen als teken van bijbelse nederigheid: ‘Ik moet me voor u vernederen.’ Als de oud-minister Chikanes voeten afdroogt, barsten beide mannen in tranen uit.

Bomaanslagen en martelingen

Het ‘neutraliseren’ van Chikane was slechts een van de vele gruweldaden die werden gepleegd tijdens Vloks ministerschap. Zo martelde, drogeerde en vermoordde een geheime eenheid genaamd Section C1 anti-apartheidsstrijders. De levenloze lichamen van politieke opponenten werden door het doodseskader verbrand op een braai, een Zuid-Afrikaanse barbecue.

Ook was deze elite-eenheid verantwoordelijk voor de moord op de Mamelodi 10. Die groep jeugdactivisten werd gedrogeerd en in een bus vol explosieven gestopt, die vervolgens van een klif werd geduwd. Hoe meer het apartheidsregime onder druk kwam te staan, hoe extremer het geweld werd. Zo werden eind jaren tachtig bomaanslagen gepleegd op kerken en vakbonden die zich tegen het apartheidsregime verzetten.

Adriaan Vlok schopte het van archivaris bij het ministerie van Justitie tot minister. Als lid van de Afrikaner Nationale Partij maakte hij van dichtbij mee hoe het apartheidssysteem werd opgetuigd. Lang vond hij rassenscheiding de normaalste zaak van de wereld. ‘Ik geloofde dat apartheid juist was,’ zei Vlok in 2015 in een vraaggesprek met persbureau AFP.

Toen er in 1990 een eind kwam aan apartheid in Zuid-Afrika, werd Vlok door president Frederik Willem de Klerk aangesteld als landelijk hoofd van het gevangeniswezen. De benoeming kwam na druk vanuit Mandela’s ANC-partij, die eiste dat de controversiële Adriaan Vlok een lagere functie zou krijgen. Toch werd Vlok in het laatste jaar van het apartheidsregime nog even voorzitter van de Volksraad, het ‘lagerhuis’ van het Zuid-Afrikaanse parlement waar enkel witte mensen deel van uit mochten maken.

Vergiffenis

Het apartheidskabinet werd in 1994 ontbonden. Vlok trok zich hierop terug uit het publieke leven. Na de dood van zijn vrouw, een jaar later, bekeerde hij zich tot God. Hij sloot zich aan bij een evangelische kerkgemeenschap en las twee keer per dag in de Bijbel. Daardoor kwam Vlok naar eigen zeggen tot de conclusie dat hij vergiffenis moest vragen aan de slachtoffers van het apartheidsregime.

Hoewel velen vermoedden dat Vlok wist van de gruweldaden, heeft hij zelf altijd volgehouden dat hij niet op de hoogte was van de precieze details. De twijfel aan diens onschuld werd aangewakkerd door de vage bekentenissen die hij door de jaren heeft gedaan. Zo zei Vlok dat hij ‘vooraf opgestelde’ brieven had ondertekend waarin hij agenten bedankte voor het plegen van moorden en dat hij in zijn tijd als minister heeft gezegd dat politieke onruststokers ‘geëlimineerd’ dienden te worden. Bovendien gaf hij toe dat zijn politiekorps bomaanslagen had gepleegd, onder meer op het hoofdkwartier van de Zuid-Afrikaanse Kerken.

In 2007 kreeg Vlok tien jaar voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd voor de poging tot moord op Frank Chikane. Hiermee is hij een van de weinige leidinggevenden van het racistische regime die ooit zijn vervolgd. ‘Ik schaam me voor veel dingen die ik heb gedaan’, zei hij tijdens het proces. ‘Ik was hard en harteloos, ik sloot mensen op. Ik steunde en handhaafde de apartheid en geloof dat ik daarom sorry moet zeggen.’

De prediker was niet de enige bij wie Vlok om berouw vroeg. Zo waste hij nog meer voeten, onder meer van nabestaanden van de Mamelodi 10. Ook deelde hij bij wijze van boetedoening jarenlang voedsel uit aan arme zwarte gezinnen in Olievenhoutbosch, een sloppenwijk in Pretoria.

Het berouw van Vlok kent ook grenzen. ‘Ik heb geholpen om het in stand te houden’, zegt Vlok in 2015 tegen de BBC, ‘maar het zou verkeerd zijn om me naar de gevangenis te sturen voor alle apartheidsmisdaden die destijds zijn begaan.’