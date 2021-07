Adoptiekinderen uit China herkennen hun geboortetaal

Geadopteerde Sanne Hak (22) leert met gemak de Chinese taal

Sanne Hak (22) uit Giessenburg werd door haar Nederlandse adoptieouders opgehaald in China toen ze elf maanden oud was. Ze heeft er net haar eerste halfjaar Chinese les opzitten, bij onderzoeker Wencui Zhou aan de Tilburg University.

‘In september begin ik aan mijn masterstudie rechtsgeleerdheid. Ik kom uit de provincie Hunan, waar de panda’s vandaan komen. Ik ben te vondeling gelegd bij een treinstation, had niet meer bij me dan een dekentje, een flesje en wat rijstkoekjes. Ik ben naar een kindertehuis gebracht. Omdat ik afkomstig ben uit de stad Chenzhou, heeft het tehuis me ‘Chen’ als achternaam gegeven. Zij hebben me Chunlei Chen genoemd. Dankzij de Chinese lessen weet ik nu dat je Chunlei uitspreekt als Tsjunlee; dat wist ik voorheen niet. Ik herinner me geen woord, geen klank van het Chinees.

‘De universiteit biedt via haar Language Center taalcursussen aan aan studenten. Zo is Chinese les op mijn pad gekomen. Ik heb een cursus Mandarijn gedaan. Die heb ik ruim voldoende afgesloten.

‘Tijdens de lessen vond ik de ‘tones’, de geluiden in het Chinees niet zo moeilijk te onderscheiden. In mijn hoofd klinken ze logisch. Ik hoef die dingen niet moeizaam uit mijn hoofd te leren. Bij de cursus was ik de enige student van Chinese afkomst. Overigens vóél ik me niet Chinees: ik voel me net zo westers als iedereen om me heen.

‘Mijn ouders en vriend zeiden: Misschien heb je wel aanleg voor Chinees? Ik dacht nog: dat zou best kunnen. Toen ik het onderzoek van Wencui las, was dat een heel bijzondere verrassing; misschien is het zo dat ik me onbewust dingen van de taal herinner. In mijn beleving heb ik ook niet echt moeite met de uitspraak.

‘Ik ben van plan door te gaan met Chinees. De universiteit heeft een cursus Chinees voor Beginners 2.’