‘Adoe, listrik!’, klinkt het vaak bewonderend als ik ergens mijn elektrische scooter parkeer

Correspondent Noël van Bemmel ziet dat Indonesiërs nog niet warm lopen voor de elektrische scooter, ondanks een ruime subsidieregeling.

Maandenlang reed ik door Indonesië met een zelfvoldane glimlach op mijn gezicht. Het blauwe kenteken voor- en achterop mijn Indonesische Gesits-scooter bewijst: deze man rijdt elektrisch, deze expat geeft het goede voorbeeld in een land waar tientallen miljoenen weggebruikers dagelijks vaststaan in wolken uitlaatgas. ‘Adoe, listrik!’, klinkt het vaak bewonderend als ik ergens parkeer. Alleen spijtig dat ik vrijwel nooit een ander blauw kenteken zie.

Wat zou de luchtkwaliteit in de Indonesische hoofdstad Jakarta – die is een van de slechtste ter wereld – opknappen als alle uitlaatpijpen zouden verdwijnen. Wat zou de CO 2 -uitstoot verminderen als de naar schatting 120 miljoen scooters en 23 miljoen auto’s in Indonesië zouden overstappen op batterijen. Er zouden ook dan nog steeds files zijn, want Indonesië is nog maar net begonnen met het aanleggen van tram- en busbanen, maar de overvolle Jalan Sudirman in Jakarta zou veranderen in een stilteruimte.

Goed nieuws dus dat de Indonesische regering drie maanden geleden een subsidieregeling opende voor elektrische voertuigen. Wie een elektrische auto koopt, krijgt ten minste 1.500 euro cadeau. Een elektrische scooter levert 428 euro op.

De subsidieregeling is onderdeel van de Indonesische strategie om wereldwijd een belangrijke speler te worden op het gebied van elektrische voertuigen. Daarvoor zet het land met succes zijn enorme voorraden nikkel in als troefkaart. Grote fabrikanten als Tesla, BYD en Hyundai steken op Java en Sulawesi miljarden euro’s in nieuwe fabrieken voor batterijen en elektrische auto’s.

Motorrijders in de Indonesische stad Soerabaja. Beeld ANP / AFP

Alleen de Indonesische consument blijkt minder enthousiast. In Nederland zijn groene subsidiepotten doorgaans na enkele uren leeg, maar de Indonesische minister Agus Gumiwang Kartasasmita (Industrie) meldde afgelopen week dat hij slechts vier subsidies had uitgekeerd voor de aanschaf van een elektrische scooter, 696 aanvragen zijn nog in behandeling – en dat op een bevolking van 275 miljoen.

Over elektrische auto’s zweeg de minister, maar de subsidie daarvoor is naar verhouding lager. ‘Het probleem is niet de hoogte van de subsidie’, zei hij tegen de Indonesische krant Kompas, ‘het belangrijkste is dat we de mentaliteit en cultuur veranderen in Indonesië.’

Het milieu speelt zelden een rol

In de showrooms voor elektrische voertuigen vertellen verkopers desgevraagd dat de belangstelling hiervoor wel degelijk toeneemt, vooral sinds benzine een stuk duurder is geworden door de oorlog in Oekraïne. Maar de consument is volgens hen louter geïnteresseerd in de kosten: de hogere aanschafprijs van een elektrische scooter versus de lagere kosten voor energie en onderhoud. Het milieu speelt bij hun aankoopbeslissing zelden een rol.

Inmiddels rijden er ruim 7.600 elektrische auto’s en 26 duizend elektrische scooters rond in Indonesië. De subsidieregeling had dat aantal in één klap moeten opkrikken met 200 duizend elektrische scooters en bijna 36 duizend elektrische auto’s. De Indonesische regering wil dat in 2030 een kwart van alle verkochten voertuigen elektrisch is.

Mijn zelfvoldane glimlach is inmiddels verdwenen. Sinds ik ontdekt heb dat alle elektriciteit in mijn woonplaats Denpasar wordt opgewekt met dieselgeneratoren of in kolencentrales – zoals bijna overal in Indonesië ­– ben ik op zoek naar zonnepanelen die ik kan aansluiten op een groen stopcontact in de garage. In bouwmarkten en winkels voor elektronica kijken verkopers mij glazig aan. ‘Panel Surya (zonnepaneel, red.)? Nee meneer, dat verkopen we niet. Voor uw scooter? Huh?’

Het wachten is nu op een mannetje dat misschien aan geïmporteerde zonnepanelen kan komen en die wel op mijn dak wil schroeven.