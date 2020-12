Adjunct-hoofdredacteur Marije Randewijk: ‘Alles wat de Volkskrant te bieden heeft, staat nu in één app’

Adjunct-hoofdredacteur Marije Randewijk op de redactie van de Volkskrant. Beeld Eva Faché

Een nieuwe app: wat is er veranderd?

‘Het belangrijkste verschil is dat alles wat de Volkskrant te bieden heeft, nu in één app zit. Hiervoor hadden we voor de smartphone twee apps. Veel lezers kozen voor een van beide apps en kwamen daardoor alleen bij de pdf-versie van de gedrukte krant uit, of juist alleen bij onze nieuwsapp. Ze vonden daardoor lang niet alles wat we schreven of maakten. Nu hebben we eindelijk alles bij elkaar, dat maakt het voor de lezer veel eenvoudiger om al het mooie van de Volkskrant tot zich te nemen.’

In de nieuwe app kan de lezer wisselen tussen verschillende leesopties. De livefeed onder de noemer ‘Live’ is de actuele weergave van de Volkskrantsite met het laatste nieuws. Achter de ‘Editie’-knop zit de digitale editie, die tot nu toe alleen op tablet beschikbaar was. Hier is ook de klassieke editie te vinden, de pdf-weergave van de papieren krant. Daarnaast is het nieuw dat de podcasts nu ook in de app te beluisteren zijn.

Waarom een nieuwe mobiele app?

‘Het overgrote deel van de mensen lezen ons op mobiel, dus ligt daar onze aandacht. En omdat steeds meer mensen de digitale editie op tablet wisten te waarderen, hebben we die nu ook geschikt gemaakt voor mobiel. Onze lezers zijn grofweg in twee groepen op te delen. Er zijn mensen die de hele dag up-to-date willen blijven, daarvoor is zo’n livefeed ideaal. Maar er zijn ook lezers die aangeven het heel prettig te vinden dat ze de krant ‘uit’ krijgen, zoals bij de papieren krant. Dat kan nu met de editie op mobiel.’

Verandert dit nog iets aan de toegankelijkheid van artikelen voor abonnees versus niet-abonnees?

‘Voor de abonnees die zijn ingelogd, blijft alles beschikbaar. Niet-abonnees kunnen een aantal keer gratis kennismaken met de klassieke en digitale editie van de Volkskrant. Ze kunnen ook nog steeds een aantal artikelen gratis lezen. Sinds dit jaar zijn sommige artikelen alleen beschikbaar voor abonnees. Dat is jammer voor bezoekers die niet graag betalen of inloggen, maar kwaliteitsjournalistiek is nu eenmaal niet gratis. Ons coronaliveblog is overigens wel gratis te lezen voor iedereen.’

Sinds deze week is er in de persoon van Gert-Jan van Teeffelen, overgekomen van de NOS, een nieuwe adjunct die zich bezig gaat houden met digitale strategie. Wat is de reden van zijn komst?

‘De digitale ontwikkelingen gaan snel, er ligt steeds meer werk en we moeten steeds sneller reageren. We konden dus wel wat hulp gebruiken. Gert-Jan wordt verantwoordelijk voor onze nieuwsbelofte, dat we het nieuws brengen dat ertoe doet op het moment dat het ertoe doet. En daarvoor neemt hij zijn ervaring van de NOS maar ook van de Volkskrant, waar hij ooit als journalist begon, mee.’

Hoe pak je dat aan: nieuws brengen dat ertoe doet, op het moment dat het ertoe doet?

‘We zijn geen medium dat al het laatste nieuws brengt. Daarvoor komen mensen niet bij ons. Onze kracht zit in de selectie van wat echt belangrijk is, de duiding en de verdieping. We hoeven niet altijd de snelste te zijn. De Volkskrant moet in de eerste plaats precies en betrouwbaar zijn. Maar als er iets belangrijks gebeurt, moeten we wel het snelst, het best en het volledigst verslag doen.’

Zijn al die digitale vernieuwingen een voorbode voor het verdwijnen van de papieren krant?

‘Nee. Een overtuigd nee. Er was een tijd dat we dachten dat papier op termijn zou verdwijnen, maar we zijn er nog altijd. We zijn ook nog steeds even verliefd op de papieren krant als we nu zijn op onze digitale vormen. We hebben het ontwerp van de papieren krant ook vernieuwd, die restyling zal hoogstwaarschijnlijk in januari worden doorgevoerd.’

Wat is het eerste dat lezers in de smartphone-app moeten aanklikken?

‘Ik zou zeggen naar de mobiele editie, die is echt nieuw. De app blijft trouwens in ontwikkeling, er komen op niet al te lange termijn allerlei nieuwe functies bij, die het gemak van de lezer alleen maar zullen vergroten. Maar we horen ook graag van lezers zelf wat ze ervan vinden en of ze nog iets missen.’