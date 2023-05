Adidas gaat voorraad Yeezy-sneakers toch verkopen na breuk met Kanye West

Dozen met Yeezy-schoenen in een zaak in New Jersey. Beeld AP

Dat maakte topman Bjørn Gulden donderdag bekend tijdens de aandeelhoudersvergadering van Adidas, dat al aanzienlijke financiële schade leed door Kanye West, die inmiddels als Ye door het leven gaat. Het bedrijf wees de rapper annex zakenman de deur na antisemitische tirades: hij prees Hitler in een podcast en suggereerde op Twitter Joden te willen doden.

In het laatste kwartaal van vorig jaar liep Adidas 600 miljoen euro aan omzet mis. Daar kwam in de eerste maanden van dit jaar nog eens 400 miljoen euro bij. Onderwijl ligt er nog voor een verkoopwaarde van 1,2 miljard euro aan Yeezy-sneakers te verstoffen in de Adidas-magazijnen. Probleem is dat ook Ye ervan profiteert als die schoenen alsnog op de markt komen: hij krijgt commissie over elk verkocht paar, naar verluidt 5 procent.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Volgens Gulden gaat een deel van de opbrengst naar ‘organisaties die getroffen zijn door de uitspraken van Kanye’. De Adidas-topman zegt het besluit ook te hebben genomen in samenspraak met die organisaties. Welke dat zijn, is onduidelijk.

De Centrale Raad van Joden in Duitsland laat weten niet om advies te zijn gevraagd. Voorzitter Josef Schuster zegt in een reactie het zeer op prijs te stellen dat Adidas het geld doneert. Wel vindt hij het ‘zeer problematisch’ dat ook Ye’s bankrekening wordt gespekt: ‘De verkeerde partij, Adidas, wordt nu gestraft.’

Details over de verkoop van de Yeezy-voorraad zijn nog niet bekend. Het is onduidelijk of Adidas de hele partij op de markt wil brengen, en of dat in één keer gebeurt of gespreid. Bij aandeelhouders lijkt het nieuws over de verkoop desondanks goed te zijn gevallen. Na de aankondiging steeg de koers van Adidas met 2 procent.

Aandeelhouders slepen Adidas voor de rechter

Begin deze maand toonden aandeelhouders zich nog minder tevreden met de Duitse sportgigant. Een aantal sleept Adidas voor de rechter omdat het merk al jarenlang wist dat Ye problematisch gedrag vertoonde en zeer omstreden uitspraken deed. Zijn antisemitische uitspraken van afgelopen najaar waren de druppel, maar al in 2018 zei Ye dat ‘slavernij een keuze’ was.

Adidas had er vanaf dat moment rekening mee moeten houden dat de samenwerking met Ye na nóg een omstreden uitspraak ten einde zou komen, of dat de vraag naar de sneakers opeens zou instorten. Zo had het bedrijf de voorraad Yeezy-sneakers kunnen beperken. Volgens The Wall Street Journal is dit probleem in 2018 ook al bij de top aangekaart door personeel van Adidas. Het bestuur van Adidas wijst de claim van de hand en zegt zich er ‘krachtig tegen te zullen verdedigen’.

Op de aandeelhoudersvergadering noemde topman Gulden de samenwerking met Ye ook ‘sensationeel’. Volgens hem is Ye weliswaar een ‘moeilijk mens’, maar ook ‘de creatiefste geest in onze branche’.