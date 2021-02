Ademtest blijkt toch in orde, maar wat ging er mis?

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bezoekt de GGD-teststraat in Amsterdam-Noord en probeert de blaastest uit. Beeld Joris van Gennip

Onder de nieuwe technieken die moeten helpen de maatschappij weer te openen, spreekt de ademtest ‘SpiroNose’, van Nederlandse makelij, tot de verbeelding. Toch ging het vorige week ineens mis: de GGD Amsterdam besloot de proefronden met de test te onderbreken nadat enkele mensen na ‘vrijspraak’ door de blaastest toch nog positief waren gebleken. ‘De mevrouw las de uitslag gewoon voor van haar computerscherm: negatief’, zegt een van hen, hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, desgevraagd.

Maar dat blijkt subtieler te liggen. In een gezamenlijke verklaring waarover zorgvuldig is onderhandeld formuleren de GGD en fabrikant Breathomix het nu zo: ‘Bij het registreren en verwerken van uitslagen bestaat de kans op verkeerde interpretaties. Uit het onderzoek blijkt dat de automatisering van het testproces nog aandacht vraagt, net zoals training van personeel.’

Verkeerde vinkje

Dus het GGD-personeel zat fout? Zó hard wil GGD-woordvoerder Meike Plaschek het niet zeggen: ‘Het apparaat blijkt een goede uitslag te geven, maar in het proces gaan dingen mis. Er komt een waarde uit, die kan door iemand niet goed zijn gezien en ingevoerd in de computer.’

Maar bij Breathomix, het bedrijf achter de test, is oprichter Rianne de Vries directer: ‘Men heeft een klein aantal uitslagen uit ons systeem verkeerd overgenomen in het systeem van de GGD. Er is daardoor helaas onterecht het beeld ontstaan dat ons apparaat onbetrouwbaar zou zijn.’

Ook Olfers krabbelt bij nader inzien terug. Tegen Het Parool zei ze nog dat ze de suggestie dat er sprake was van een menselijke fout ‘graag wilde rechtzetten’. ‘Ik geef niet de schuld aan het apparaat’, zegt ze nu. ‘Het is niet aan mij om iets of iemand de schuld te geven. Ik heb aangegeven dat de medewerkster las wat er op de monitor te zien was.’

Nog niet klaar

Dan te bedenken dat het Breathomix zelf was die daags voor alle ophef in een brief aan het ministerie had gemeld de uitrol van de ademtests in andere teststraten tijdelijk te willen stoppen. ‘We merkten dat we er samen met de GGD nog niet klaar voor waren’, zegt de Vries. ‘De ademtest is een gevoelige test, de omgeving moet erop ingericht zijn. Je kunt de test niet blootstellen aan grote temperatuurschommelingen of uitlaatgassen, en nog niet alle teststraten lijken daarop voorbereid.’

Samen met de GGD werkt het bedrijf daartoe nu aan een plan. In Amsterdam zegt de GGD de blaastest ‘binnen enkele weken’ weer in gebruik te willen nemen. Wellicht volgen andere teststraten elders in het land snel daarna. Aanvankelijk had minister De Jonge aangekondigd dat de blaastest al in november alom in de teststraten aanwezig zou zijn.

De Spironose werkt overigens anders dan de wattenstaafjestest. Het apparaat detecteert vluchtige organische verbindingen die vrijkomen bij een corona-infectie, en maakt een voorselectie, door te meten wie in elk geval géén corona heeft. Tweederde tot driekwart van de bezoekers van een teststraat kan dan meteen naar huis. De rest moet door voor de ‘gewone’ coronatest met het wattenstaafje.