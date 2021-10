ADE viert het nachtleven overdag: ‘Binnen een half uur ben je vergeten dat het net lunchtijd is geweest’

‘Eigenlijk is dit een rottige editie van ADE, maar je voelt ook dat het historisch is. De evenementen die er nu zijn, lopen goed.’ Beeld ANP

Amsterdam Dance Event (ADE) moet het dit jaar doen zonder de nacht: alle evenementen stoppen om middernacht. Wat doet dat met het festival?

‘Voor de organisatie waren vooral de afgelopen weken verschrikkelijk. Een kleine maand geleden hoorde het evenement met welke coronamaatregelen het te maken kreeg. Toen heeft de organisatie alles om moeten gooien: ieder feest dat ‘s nachts gepland stond, moest naar de dag verschoven worden. Alle artiesten moesten worden omgeboekt. Vaak zijn dat grote dj’s, die van optreden naar optreden gaan. Het moet maar net in hun schema’s passen.

‘Het grootste verschil met normale edities is dat bijna alle zakelijke conferenties zijn geschrapt. De organisatie had al haar vernuft nodig om de optredens naar overdag te verplaatsen. Normaal gesproken zie je in de stad duizenden mensen met ADE-tasjes rondlopen en hoor je op straat veel Engels of Duits. Dat gebeurt nu bijna niet.

‘Eigenlijk is dit een rottige editie van ADE, maar je voelt ook dat het historisch is. De evenementen die er nu zijn, lopen goed. Het is niet zo dat het publiek het heeft laten afweten. Dat de optredens maar tot twaalf uur duren, vind ik persoonlijk bovendien wel fijn. Veel oudere, maar ook jongere dance-liefhebbers vinden dat toch wel aangenaam. Waarom moet het doorgaan tot zeven uur ‘s morgens? Misschien plant de organisatie de komende jaren wel meer evenementen aan het begin van de middag.’

Met welke coronabeperkingen krijgen ADE-bezoekers verder zoal te maken?

‘In de eerste plaats zijn er de regels die overal in Nederland gelden. Ik kom net de Rabozaal binnen, tussen de Stadsschouwburg en de Melkweg in. Daar speelt vanavond Weval, een Amsterdamse danceband met het Metropole Orkest. Ik moest mijn CoronaCheck-app en paspoort laten zien en werd ook gefouilleerd. Het is een soort drietrapsraket waar je doorheen moet. Door al die controles zijn de rijen langer.

‘Het is wel minder druk. Vanwege de coronamaatregelen mogen de zalen maar voor 75 procent gevuld zijn. Dat evenementen al vroeg op de dag gepland staan, speelt ook mee. Om twee uur vanmiddag was ik in de Gashouder bij een Awakenings-feest. Daar druppelde het publiek toch maar langzaam binnen. Ik denk dat veel mensen eerst hun werkdag hebben afgemaakt.’

Hebben de coronamaatregelen ook invloed op de festivalsfeer?

‘Nee, eigenlijk niet. De bezoekers stonden juist te trappelen om weer iets moois te beleven. Omdat we dat niet meer gewend zijn, is het enthousiasme misschien wel groter dan voorheen. Mensen komen zowat met hun vuisten gebald de tenten binnen. In de Gashouder bijvoorbeeld merk je bovendien niet dat het overdag is: het is stikdonker en de lichtshow staat aan. Binnen een half uur ben je vergeten dat het net lunchtijd is geweest.’

Wat is de positie van ADE in de internationale dance scene?

‘ADE is nog steeds het grootste dance evenement van de wereld. Miami heeft ook een grote, maar daar zit niet zo’n enorm conferentieprogramma aan vast. Wat dat betreft staat ADE nog steeds trots overeind.

‘Dat merk je ook aan de line-up, die is nog altijd zeer internationaal. Alle grote dj’s van nu staan hier. Ik sprak vanmiddag met de organisatie van de Awakening-feesten. Daar treden hele grote namen op: vanavond de Belgische techno-dj Charlotte de Witte, vrijdag Reinier Zonneveld, zaterdag Maceo Plex. Ik vroeg of het moeilijk was om hen te strikken, omdat de optredens overdag waren. Maar volgens de organisatie stond iedereen te springen: de grootste dj’s willen hier staan.’

Het Britse tijdschrift DJ Magazine maakt vanavond de DJ Mag Top 100 bekend. Durf je je te wagen aan een voorspelling?

‘Ik denk dat het een vrij veilig lijstje wordt. De laatste jaren zijn er in de dance geen grote nieuwe ontdekkingen geweest. Haast geen enkel internationaal festival is doorgegaan. De grote Nederlands namen zullen wel weer in de DJ Mag Top 100 staan: Armin van Buuren, Martin Garrix, Oliver Heldens. Doorgaans is de helft van de top tien Nederlands.

‘De lijst wordt in de Afas Live bekendgemaakt, volgens mij rond een uur of elf. Ik ga er ook naartoe. Normaal gesproken vindt de uitreiking tijdens het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijff Arena plaats. Het feestje in de Afas is een stuk kleiner.’

Naar welke optredens kijk je het meeste uit?

‘Ik kijk erg uit naar de Awakenings-feesten met Maceo Plex en Ellen Allien, allebei in de Ziggo Dome. Ellen Allien vind ik een fijne techno-dj. Maceo Plex is wat meer van de oude garde. De sfeer bij Awakenings vind ik altijd goed.

‘Ook DGTL organiseert een paar mooie feesten. Daar ga ik morgen naartoe. Ik verheug me erg op een set van Disclosure, twee Engelse dance-broertjes. Morgen ga ik ook naar Luke Slater in het Muziekgebouw aan het IJ. Dat is iemand uit de jaren negentig, die mooie, muzikale techno maakt. Het belooft een hogere kunstvoorstelling te worden, met ballet en alles erop en eraan.’