‘ADE is veel meer dan alleen bonkende feesten, je kunt zien hoe dancecultuur zich ontwikkelt over de hele wereld’

Publiek staat in de rij voor Paradiso tijdens Amsterdam Dance Event (ADE). Beeld ANP

Dag Robert, ADE begon voor jou gisteren al. Wat heb je tot nu toe gezien en gehoord?

‘Ik was op het congres dat ook bij ADE hoort. Veel mensen denken dat het één groot festival is, maar overdag is er een congres met duizenden deelnemers uit de dance-industrie. Artiesten van over de hele wereld komen naar Amsterdam: een mooie kans om te horen hoe de dancewereld zich ontwikkelt in bijvoorbeeld Zuid-Afrika en China.

‘Die diversiteit zie je ’s avonds terug in de clubs en op de podia. Dat is hoe ADE ooit begon: de bezoekers van het congres wilden ook iets te doen hebben. En met al die dj’s hier, zij konden natuurlijk ook een clubavond doen. Dat is nu compleet uit de hand gelopen, met een uitverkocht Ziggodome, Afas Live en zelfs de Arena.

‘Verder ben ik gisteren bij het optreden van Suzanne Ciani geweest, een grootheid van de eerste synthesizers. Dat was met de hand aan de kin naar hele ingewikkelde muziek luisteren. Ze speelde samen met het Metropole Orkest, op zo’n oude grote synthesizer met allerlei draadjes eraan. Daarna ben ik naar de Turkse psychband Islandman geweest. Er is dus een stuk meer te doen op ADE dan alleen bonkende feesten.’

Dit wordt het eerste volwaardige ADE in drie jaar, maakt dat het anders?

‘Dat denk ik niet, de sfeer is tot nu toe vertrouwd. Wat je in de hele muziekindustrie wel merkt, is dat dingen die normaal altijd goed gingen nu ineens lastig zijn. Veel mensen hebben tijdens corona een andere baan gezocht, waardoor de organisatie nu vaak stroef verloopt. Dat merkte ik gisteren ook bij het ophalen van mijn polsbandje bij het afhaalpunt op het Centraal Station: er was maar één iemand om ze uit te delen. Vroeger ging dat veel vlotter.

‘Als ik kijk wie er in de grote zalen staan, is het ook qua programmering vergelijkbaar met voorheen. Er zijn niet ineens minder grote namen, en elke dag zijn er weer honderden evenementen. Dat maakt het ook ongelooflijk lastig om hoogtepunten te noemen: het is gewoon gestoord hoeveel er op het programma staat. Ik bekijk het daarom altijd van dag tot dag en laat me graag inspireren door wat ik op het congres tegenkom.

‘Wat me wel opvalt, is dat de keuze aan muziek nog breder is geworden. Je kan zelfs naar Youssou N’Dour in het Concertgebouw, dat staat toch wel ver af van de clubcultuur. Op ADE zie je dat dancecultuur hele diepe wortels heeft, onder andere in de klassieke en Afrikaanse muziek.’

Zijn er artiesten die tijdens corona hun doorbraak beleefden, die we nu voor het eerst kunnen zien?

‘Zeker, het is me opgevallen dat er de laatste tijd veel jonge vrouwelijke producers zijn opgekomen. De Londense Tsha, bijvoorbeeld, bracht vorige week een debuutalbum uit waaraan je hoort dat ze zich heeft verdiept in de geschiedenis van de Britse dancemuziek. Zij was al wel bekend als dj, maar dan ben je drie avonden in de week kwijt met draaien en heb je geen tijd om achter de knoppen te zitten of in het archief te duiken.

‘Voor de Britse Shygirl en Australische Haai geldt hetzelfde, zij zijn dit jaar echt doorgebroken. Ik denk dat de stilte van de afgelopen jaren hun wel heeft geholpen om zich verder te ontwikkelen.’

Hoe staan de nachtclubs er eigenlijk voor na corona?

‘Net als andere culturele instellingen is het erg lastig voor ze om de gaten te dichten die corona heeft geslagen. De nacht moest elke keer als eerste dicht en mocht als laatste open, dat leverde veel wrevel op.

‘Nu zijn het publiek en de artiesten er weer, maar voor de clubs gaat de energierekening ook omhoog. ADE zal wat dat betreft een opsteker zijn voor de Amsterdamse clubs: het staat ramvol en er is veel aandacht. En ook een goede graadmeter om te zien of het lukt om weer mensen te trekken die sinds corona nog niet vaak uit zijn geweest. Als ze kunnen bewijzen dat de nacht voor veel mensen belangrijk is, komt er hopelijk steun om de nachtcultuur overeind te houden.’