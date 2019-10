Adam Schiff, het gezicht van het onderzoek naar Trump: onhandig maar vastberaden

Adam Schiff, voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, praat met de media. Beeld AP

Als voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft hij zich gestort op het telefoontje tussen Trump en de Oekraïense president Volodymir Zelenski, waarin Trump om een ‘gunst’ vroeg, te weten een speurtocht naar ‘dirt’ over zijn politieke opponent Joe Biden en diens zoon Hunter.

Binnen een week al is Schiff daarmee ook het mikpunt van Trumps woede geworden. Trump heeft hem beschuldigd van hoogverraad, heeft hem ‘ziek’ genoemd, en een ‘lowlife die mocht willen dat hij de hersens, eer en kracht had van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo’, zo twitterde hij woensdag. Schiff, met andere woorden, is een geduchte tegenstander van Trump.

De scheldpartij woensdag was de neerslag van de activiteiten in de afgelopen dagen. Schiff heeft met twee collega’s documenten gedagvaard van het Witte Huis en Buitenlandse Zaken, en wil ook een aantal diplomaten van dat ministerie horen – waarbij hij in de uitnodiging al liet weten dat, als ze niet komen opdagen, hij dat als het dwarsbomen van de rechtsgang zal opvatten. Pompeo vindt dat daar geen wettelijke basis voor is, zo meldde hij dinsdag in een daverende brief. Hij beschuldigde de Democraten ervan zijn ambtenaren ‘te intimideren en te treiteren’, zodat ze zullen getuigen. ‘Ik zal zulke methoden niet tolereren en alle middelen gebruiken om pogingen tot intimidatie te voorkomen en te ontmaskeren.’

Intimideren van getuigen

Schiff kaatste de bal weer terug. ‘Pompeo moet onmiddellijk ophouden met het intimideren van getuigen op zijn ministerie om zichzelf en de president te beschermen’, schreef hij. ‘Elke poging om getuigen ervan te weerhouden met het Congres te praten, is illegaal.’

Pompeo erkende woensdagochtend dat ook hij bij het telefoontje tussen Trump en Zelenski aanwezig was – terwijl hij eerst had gezegd dat hij er niets van afwist. Volgens Schiff is Pompeo zelf daarmee ook getuige is in het impeachment-onderzoek.

Met zijn prominente rol moet de wat zijige Schiff zich ineens van zijn hardste kant laten zien.

Geboren in Massachusetts, verhuisde Schiff op zijn elfde met zijn ouders naar Californië. Zijn vader verdiende zijn brood met spuitbeton, waarmee hij zwembaden aanlegde in de tuinen van Los Angeles. Voor Schiff, die een paar zomers meehielp, was het duidelijk: dat nooit. Dus ging hij politicologie en rechten studeren, zoals zo veel aspirant-politici, en belandde via Stanford en Harvard terug in LA, waar hij na een paar jaar op het Openbaar Ministerie te hebben gewerkt (hij vervolgde met succes een FBI-agent die voor de Russen werkte) een gooi deed naar een zetel in het parlement van Californië. Er waren veertien kandidaten. Hij werd tiende.

Hij was, zo zei hij tegen The New Yorker vorig jaar, ‘een tamelijk verschrikkelijke kandidaat – onhandig, pompeus, langdradig’. Een vriend over Schiffs talent voor fondsenwerving: ‘Hoe langer hij sprak, hoe meer mensen hun chequeboekje wegstopten.’

Minder tegenstrevers

Maar hij was vastbesloten. Hij verhuisde van Venice, waar hij met te veel andere Democraten moest concurreren, naar Burbank, dat conservatiever was maar wel naar de Democraten neigde, en waar hij dus minder tegenstrevers had.

Toen kwam zijn grote geluk: de impeachment van Bill Clinton. Een van de pitbulls van de Republikeinen was afgevaardigde James Rogan, en die kwam uit het district van Schiff. Rogan maakte in die rol veel vermogende vijanden onder de Democraten, die er goed geld voor over hadden hem bij de volgende verkiezingen te wippen. Zij besloten dat Schiff daarvoor de aangewezen kandidaat was, en met hun miljoenen aan steun (de duurste race om een zetel in het Huis tot dan toe) belandde Schiff in 2000 in Washington.

Een van de bij die operatie betrokken Democraten was Nancy Pelosi, ook een afgevaardigde uit Californië. Zij was gecharmeerd van Schiff, de wat nerderige jurist die altijd keurig in het midden bleef. Hun relatie zou de twee decennia die volgden innig blijven, en mondde dus vorige week uit in de benoeming van Schiff tot leider van het impeachment-onderzoek.

Niets is simpel

Dat Pelosi daarmee de radicalere Jerry Nadler van de Juridische Commissie (waarin ook Alexandria Ocasio-Cortez) passeerde, wordt door de gematigde vleugel van de Democraten als slimme politieke zet gezien, maar is door de progressieve vleugel nog niet geaccepteerd. Pelosi greep de voor de Democraten dramatisch verlopen hoorzitting van oud-Trump-woordvoerder Corey Lewandowski (‘een fiasco’, aldus een van hen) als excuus aan om Nadler, die in eigen ogen al bezig was met een impeachment-onderzoek, te degraderen. Ook zegt Pelosi dat Oekraïne-gate ‘simpeler te begrijpen’ is dan alles waar Nadler mee bezig was.

Maar niets is simpel. Dat juist de saaie Schiff vorige week het telefoongesprek van Trump in ‘een parodie’ vol maffia-clichés samenvatte, wordt nu tegen hem gebruikt. De man die altijd voor de feiten zegt te gaan zou het volk een rad voor ogen hebben willen draaien. Er loopt zich waarschijnlijk al een Republikein warm in zijn kiesdistrict.