Ad Melkert: ‘Vermijd een introvert en verdelend debat over fusie met GroenLinks’

Ad Melkert, hier in 2020 als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in gesprek met ziekenhuispersoneel tijdens een landelijke staking. Beeld ANP

‘De kern daarvan zou moeten zijn dat de lijsttrekker met de meeste zetels de steun van de andere fracties zal krijgen om een zo progressief mogelijk kabinet mogelijk te maken', schrijft Melkert in het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de partij. Bij het huidige plan om de fracties van PvdA en GroenLinks volgend jaar in de Eerste Kamer samen te voegen, stelt hij grote vraagtekens. ‘Een introvert debat over het samengaan van fracties of partijfusies is potentieel verdelend en kan het beste vermeden worden.’

Leden van GroenLinks brengen deze week in een referendum hun stem uit over het plan voor de fractiefusie. De uitslag wordt zaterdag bekend, kort nadat de leden van de PvdA zich op hun partijcongres hebben uitgesproken. Als beide achterbannen in meerderheid ja zeggen, voegen de partijen hun fracties in de Eerste Kamer vanaf mei volgend jaar bijeen. Als ze samen net zoveel zetels halen als in 2019, zijn ze daarmee in één keer de grootste partij in de Eerste Kamer.

Rechterkamp in meerderheid

Melkert, tegenwoordig directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, gelooft echter niet dat de fractiefusie een duurzame weg is naar machtsvorming voor het links-progressieve blok op het Binnenhof. Hij wijst erop dat het rechterkamp in Nederland historisch altijd een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Linkse partijen hebben daarom alleen kans op machtsvorming als ze bereid zijn tot compromissen.

Daarin zit een principieel verschil van opvatting tussen PvdA en GroenLinks, waarschuwt hij. ‘De lange traditie van de sociaal-democratie heeft Nederland veel gebracht door middel van kleine stapjes vooruit om smalle marges te verleggen en zo de boel bij elkaar te houden. Dat een belangrijk deel van de GroenLinks-achterban hier, met respectabele motieven, anders tegenaan keek en kijkt maakt de kans groot dat intern debat over een mogelijke fusie de aandacht zal afleiden van de externe, maatschappelijke, prioriteit om de progressieve invloed op het kabinetsbeleid te vergroten.’

Melkerts bijdrage onderstreept de verschillen van mening die in beide partijen spelen in de aanloop naar zaterdag. Drie andere voormalige PvdA-leiders (Diederik Samsom, Job Cohen en Wouter Bos) spraken zich onlangs juist uit voor de fractiefusie, evenals de voormalige GroenLinks-aanvoerders Jolande Sap en Bram van Ojik. Ook in GroenLinks verzet een deel van de leden zich echter tegen het plan.