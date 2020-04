Acuut tekort aan mondkapjes blijft, geduld van de Kamer raakt op

Mark Rutte en Hugo de Jonge donderdag voor aanvang van het debat over de coronacrisis. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘We hebben nog niet voldoende’, erkende minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid donderdag in het debat over de crisis. Zorginstellingen kampen met acute tekorten of beschikken over te weinig voorraad om meer dan enkele dagen te kunnen overbruggen. Zijn ministerie zou alle beschermingsmiddelen opkopen die het kan vinden, maar ‘helaas is er nog steeds sprake van een wereldwijde schaarste’, aldus De Jonge. Wel zou de inkoop beter lopen dan in voorgaande weken.

Uitgedeeld

D66-leider Rob Jetten noemde het deprimerend dat de minister iedere week beterschap belooft, maar er niet in slaagt de tekorten weg te nemen. Ook bij andere partijen groeit de onvrede over het gebrek aan bescherming voor zorgpersoneel. Bij de SP stromen nog altijd meldingen binnen van zorgverleners die hun werk doen zonder de juiste beschermingsmiddelen, zei fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

Volgens voorman Jesse Klaver van GroenLinks slagen andere landen er wél in grotere hoeveelheden in te slaan. 50Plus-leider Henk Krol verwees naar Oostenrijk, waar zelfs mondkapjes worden uitgedeeld bij de ingang van de supermarkt. Hoe kan het dan dat Nederland niet eens genoeg mondkapjes kan vinden voor in de zorg?

De partijen toonden zich gealarmeerd door de grote sterfte onder ouderen in verpleeghuizen. Donderdag werd bekend dat het aantal doden in onder meer verpleeghuizen bijna is verdubbeld. Volgens De Jonge bestaat er geen direct verband tussen het ontbreken van beschermingsmiddelen en de snelle verspreiding van het virus in verpleeghuizen, al sloot hij niet uit dat de schaarste een factor is.

Vlucht naar China

Meerdere partijen vielen over de verzending van zeker vijf miljoen mondmaskers en andere middelen aan China. De Volkskrant meldde vorige week dat Nederland in februari hielp bij het regelen van landingsrechten voor die vlucht, hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie toen al waarschuwde voor een wereldwijd tekort. ‘Woestmakend’, vond PVV-leider Geert Wilders. ‘We hadden deze spullen zelf moeten houden.’

Premier Mark Rutte was zich van geen kwaad bewust. Volgens hem zat er ‘geen spul van de Nederlandse overheid’ tussen en is een goede band met China juist in de huidige crisis van het grootste belang. Als het kabinet dat vliegtuig aan de grond had gehouden, stond China niets in de weg om de vluchten te blokkeren die Nederland momenteel van beschermingsmiddelen voorzien, aldus Rutte.