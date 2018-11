Activistische radiojournalist uit Syrië na achtervolging in Idlib vermoord

Fares werkte samen met de activist Hamoud Jneed, die samen met hem werd vermoord. De daders wachtten op hem in een busje bij het kantoor in het stadje Kafranbel in de provincie Idlib, waar hij samen met Jneed werkte. Zij volgden het koppel toen ze bij het kantoor wegreden, en vielen daarna de auto aan. Fares en Jneed werden doodgeschoten toen zij probeerden te ontsnappen, zo meldt een vriend van de twee aan internationale media.

Zijn radiostation, Radio Fresh, werd al langer bedreigd door extremisten, omdat programma’s ook door vrouwen worden gepresenteerd, en er muziek wordt uitgezonden. Toen jihadisten eisten dat het station daarmee zou stoppen, liet Radio Fresh uit protest dierengeluiden zoals kwakende eenden en blatende geiten horen.

A new tragedy is added to our long tragic record, tens of times I’ve asked him to leave after he was targeted for the first time and then a second time, and now the third brutal terroristic targeting he has been killed. He was stubborn and dismissive, he would simply answer; pic.twitter.com/edymFcBIkC