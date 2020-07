Activisten verlaten Hongkong en overwegen parlement-in-ballingschap

Joshua Wong Beeld AFP

Onder de mensen die Hongkong hebben verlaten is Nathan Law, een van de leiders van de massale protesten in het afgelopen jaar tegen de plannen voor een wet die uitlevering van verdachten uit Hongkong naar het Chinese vasteland mogelijk zou maken. Als reactie op de maandenlange betogingen, die soms gepaard gingen met geweld, grepen de Chinese autoriteiten in met een veiligheidswet die zware straffen stelt op terrorisme, het propageren van onafhankelijkheid voor Hongkong en samenwerking met buitenlandse krachten.

Na het afkondigen van de veiligheidswet ontbond Joshua Wong, een andere bekende activist, de pro-democratiegroepering Demosisto, waarvan Nathan Law ook lid was. Law besloot meteen uit te wijken naar het buitenland. Hij vreesde te worden opgepakt, omdat hij tegenover Amerikaanse Congresleden kritiek had geuit op de Chinese machtsgreep in Hongkong.

Ballingschap

Law, die bekend werd tijdens de ‘paraplubetogingen’ in 2014, vertelde aan het persbureau AP dat hij vanuit het buitenland actie wil voeren voor het behoud van de democratie in Hongkong. Een andere uitgeweken activist, Simon Cheng, zei dat er plannen zijn om een parlement-in-ballingschap te formeren ‘om de mensen die in Hongkong achterblijven te steunen’.

Cheng, die bij het Britse consulaat in Hongkong werkte, besloot twee jaar geleden naar Groot-Brittannië uit te wijken nadat hij door de Chinese geheime dienst was aangehouden en mishandeld. Hij voorspelde dat ‘honderdduizenden’ Hongkongers zijn voorbeeld zullen volgen nu de Britse premier Boris Johnson als reactie op de Chinese maatregelen de inwoners van Hongkong heeft beloofd dat zij in aanmerking kunnen komen voor een Brits paspoort.

Vrijdag werd een 23-jarige betoger als eerste aangeklaagd onder de nieuwe wet, waarvan de exacte inhoud tot op het laatste moment geheim was gehouden. De demonstrant was aangehouden omdat hij met zijn motor op een paar agenten was ingereden, maar de aanklacht kwam er uiteindelijk op neer dat hij een vlag meevoerde met de leuze: ‘Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd’. Dat komt volgens de nieuwe wet neer op separatisme, een vergrijp waar levenslang voor staat.

Autonomie

Volgens Hongkongse activisten komt de ingreep van Beijing in feite neer op de afschaffing van de ‘één land, twee systemen’-regeling waarmee China Hongkong bij de machtsoverdracht in 1997 voor vijftig jaar verregaande autonomie beloofde.

Een veeg teken was de benoeming van Zheng Yanxiong, de voormalige partijleider in de provincie Guangdong, tot hoofd van het nieuwe Chinese veiligheidsagentschap in Hongkong. Dat heeft de bevoegdheid over de wetten van Hongkong heen te gaan wanneer er sprake is van ernstige vergrijpen zoals separatisme. Zheng staat bekend als een hardliner. In 2011 trad hij hard op tegen bewoners van het vissersdorp Wukan, die in opstand kwamen tegen corrupte partijbestuurders die hun land onteigend hadden.

Het VN-mensenrechtenkantoor in Genève uitte vrijdag kritiek op de Chinese veiligheidswet. Die is volgens een woordvoerder veel te vaag en breed geformuleerd. Volgens het VN-kantoor zijn inmiddels tien mensen aangeklaagd onder de nieuwe wet en honderden anderen aangehouden.