Activisten staken en demonstreren wereldwijd voor klimaatrechtvaardigheid

Ook in Arnhem werd vandaag gedemonstreerd voor een beter klimaatbeleid en tegen de klimaatplannnen uit de Miljoenennota. Beeld ANP

De mondiale actiedag, met honderden schoolstakingen en demonstraties in onder meer Jakarta, Seoul, Tokio, Rome, Berlijn en Arnhem, was georganiseerd door Fridays for Future. Deze jongerenbeweging is geïnspireerd door de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg, die in 2018 met een wekelijkse soloactie begon bij het Zweedse parlement in Stockholm.

In Berlijn riepen twintigduizend demonstranten de Duitse regering op 100 miljard euro te steken in een klimaatfonds voor arme landen. ‘We staken, omdat regeringen nog steeds veel te weinig aan klimaatrechtvaardigheid doen’, aldus Darya Sotoodeh van Fridays for Future Duitsland. ‘Mensen overal ter wereld lijden door de crisis, en het wordt nog veel erger als we er niet op tijd wat tegen doen.’ Van Seoul, Zuid-Korea, tot Kinshasa in de Democratische Republiek Congo klonken vergelijkbare geluiden.

De actiedag richtte zich ook op de wereldleiders die deze week bijeenzijn in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Secretaris-generaal António Guterres zei daar deze week dat de fossiele energiesector, verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van de broeikasgassen die de aarde opwarmen, ‘feestviert van honderden miljarden dollars aan subsidies en overwinsten, terwijl de budgetten van huishoudens slinken en de planeet in brand staat’.

Overwinsten afromen

Guterres riep de rijke landen op de overwinsten van de energiebedrijven af te romen en het geld te geven aan arme landen die als eerste zwaar getroffen worden door de klimaatcrisis, en aan gezinnen in eigen land die hun kosten van levensonderhoud niet meer kunnen opbrengen.

Het zijn de arme landen die nu al de grootste schade lijden door de gevolgen van de opwarming (zoals op dit moment de overstromingen in Pakistan en de droogte in de Sahel) terwijl ze het minst aan de klimaatcrisis hebben bijgedragen. De roep om die landen hiervoor te compenseren, klinkt al jaren, maar neemt toe in aanloop naar de VN-klimaattop COP27 in november in het Egyptische Sharm el-Sheikh.

‘De minst ontwikkelde landen dragen het gros van de verwoestende gevolgen van de klimaatcrisis’, zei milieuminister Abdou Karim Sall van Senegal deze week. ‘Nieuwe, extra financiering vinden, moet absolute prioriteit hebben, zodat zij die gevolgen ook kunnen opvangen.’

Arme landen vragen al jaren vergeefs om compensatie voor de klimaatschade die ze lijden. Negen jaar geleden spraken VN-lidstaten af hiervoor een formeel mechanisme op te zetten, maar rijke landen verzetten zich tegen concrete stappen, uit vrees voor mogelijke juridische aansprakelijkheid voor de schade. Analisten verwachten niet dat het op de klimaattop in Egypte tot een doorbraak komt.