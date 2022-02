Activisten in Sterrebos krijgen versterking, zeker 15 anderen aangehouden

Een milieu-activist in zijn hangmat in het Sterrebos, met bewakers op de voorgrond. De handvol bezetters van het bos kreeg vannacht versterking. Beeld Marcel van den Bergh

De actiegroep Red het Sterrebos protesteert tegen de geplande kap van het Sterrebos, waar autofabrikant VDL Nedcar een nieuwe productielijn wil bouwen. Nedcar wil daarvoor in de plaats nieuwe bomen planten, maar dat is voor de activisten niet genoeg. ‘Een oud bos als het Sterrebos valt niet te compenseren. Het duurt nog minstens honderd jaar voordat een compensatiebos dezelfde waarde heeft als het huidige bos’, aldus de organisatie in een verklaring vorige week.

Volgens Red het Sterrebos heeft zaterdagochtend vroeg ‘een dertigtal’ activisten geprobeerd het bos te bereiken. Acht daarvan slaagden en minimaal vijftien van hen zijn aangehouden. Van de rest is nog niet duidelijk of ze de politie en beveiligers hebben kunnen omzeilen.

Er hangen nu in totaal zeker elf activisten in de bomen van het Sterrebos, waarvan twee al sinds het begin van de bezetting vorige week vrijdag. ‘We zijn heel blij dat er nu versterking in het bos is, zodat we de bezetting vol kunnen houden’, stelt een woordvoerder van Red het Sterrebos. De organisatie is van plan om de bezetting vol te houden totdat de Hoge Raad uitspraak doet in een zaak over de kap van het bos. Die uitspraak wordt uiterlijk 23 februari verwacht.

Bezetters krijgen zondag steun tijdens demonstratie

Zondag vindt er een solidariteitsdemonstratie plaats in de buurt van het bos onder het motto ‘bos en banen gaan prima samen’, georganiseerd door ruim 120 organisaties die eerder een steunverklaring voor de bezetters ondertekenden. Red het Sterrebos vindt dat Nedcar zijn nieuwe fabriek elders zou moeten bouwen, waar er geen bos voor gekapt hoeft te worden.

Werknemers van VDL Nedcar hielden dinsdag een tegendemonstratie. Zij vrezen voor het verlies van hun baan als de nieuwe productielijn niet wordt gebouwd. Nedcar zelf stelde eerder dat bouwen op een andere plek geen optie is: ‘We hebben echt naar alternatieve locaties gekeken, maar die zijn er niet.’

Volgens de actiegroep staat het Sterrebos ‘symbool voor wat er overal ter wereld gebeurt: de belangen van grote bedrijven en economische groei gaan boven de natuur. Het feit dat we steun krijgen uit het hele land wijst erop dat steeds meer mensen zich daar tegen afzetten. Die mensen kennen het Sterrebos niet, maar herkennen de tendens wel.’

Onmin tussen beveiligers en activisten

De activisten beweren dat niet alle beveiligers zich netjes gedragen, met name richting vrouwelijke activisten. Zo hielden ze een vrouw aan terwijl ze haar behoefte deed. De actiegroep stelt dat een groepje mannelijke beveiligers afgelopen nacht een vrouwelijke activiste hebben geïntimideerd en in gevaar gebracht door haar met stokken te prikken. ‘Dit gedrag vinden wij echt onacceptabel. Wij voeren een vreedzame actie en er is geen enkele reden om ons op seksistische en intimiderende wijze te benaderen.’ zegt de woordvoerder.

Boseigenaar VDL laat in een reactie tegen het ANP weten zich niet te herkennen in deze beschuldigingen. De woordvoerster van de politie kon nog niet reageren.