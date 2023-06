‘Activist tot in de kist’, die zich vlak voor zijn dood nog één keer naar het Binnenhof liet rijden om zijn boodschap te verkondigen

Jan Troost in zijn rolstoel thuis in de achtertuin in het Gelderse Wijchen. Beeld Dirk Hol / ANP

Troost zat al vanaf zijn vroege jeugd in een rolstoel vanwege de aandoening osteogenesis imperfecta (OI), ook wel de brozebottenziekte genoemd. Meer dan vijftig keer brak hij een ledemaat, soms zomaar bij het kijken van de tv-serie Bonanza, als door de spanning de spieren een bot kapottrokken. ‘Een zeer intense pijn. Maar je wist: eenmaal in het gips werd het snel weer beter’, vertelde hij in de documentaire Met broze botten barricades breken van Omroep Gelderland.

Optimisme, relativering en humor; het typeerde Troost als voorman van de gehandicapten en chronisch zieken in Nederland. ‘Er zat geen venijn of woede in zijn boodschap’, zegt zijn dochter Jeske. ‘Daardoor kwam die beter over.’ Ze kan zich een actie herinneren waarbij hij Tweede Kamerleden in een rolstoel door hun eigen woonplaats liet rijden. ‘Succes hè’, riep hij ze bij vertrek na, want hij wist ook wel dat ze allerlei obstakels zouden tegenkomen. ‘Sommige Kamerleden hebben het er nu nóg over.’

De kiem voor zijn strijd voor gelijke rechten voor gehandicapten werd gelegd toen hij op zijn 12de naar de Sint Maartenskliniek in Nijmegen werd gestuurd: een internaat, weggestopt in de bossen, waar artsen zich over gehandicapte leerlingen ontfermden. Hij voelde zich gemedicaliseerd en eiste een socialer beleid.

De eerste demonstratie die hij mede organiseerde was in 1972 voor de deuren van het Nijmeegse cultureel centrum De Lindenberg, een gebouw vol trappen, omdat aanpassingen voor gehandicapten waren wegbezuinigd. Samen met tweehonderd anderen kwam hij in opstand. Een ommekeer in zijn leven, vertelde hij. ‘Ik wist meteen: dit is wat ik wilde. De samenleving veranderen.’

Als voorzitter van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland groeide hij uit tot boegbeeld van mensen met een beperking. Hij kreeg het onder meer voor elkaar dat rolstoelers mochten meedoen aan de Vierdaagse en dat Nederland het VN-verdrag Handicap, over de rechten van mensen met een beperking, ratificeerde.

Tijdens zijn werkzaamheden ontmoette hij Paula, ‘de hoofdprijs’, zoals hij zelf zei, want: valide. Het maakte zijn wereld in één klap een stuk groter. Voor beiden was Jans handicap een non-issue, zegt Jeske. ‘Ze vielen voor de persoon. Of diegene liep of rolde, deed er niet toe.’

Na hun huwelijk stonden ze voor een dilemma, want het risico dat hun kinderen ook met osteogenesis imperfecta te maken zouden krijgen, was 50 procent. Ze kregen uiteindelijk vier kinderen, maar de eerste twee, de tweeling Samme en Jelte, overleden aan een meerlingcomplicatie. Samme leefde acht minuten, Jelte acht uur. Uit autopsie bleek dat ze géén brozebottenziekte hadden.

Daarna kwamen Ivar en Jeske. Die laatste was de klos: ze erfde OI van haar vader. ‘We hebben daar vaak over gesproken’, zegt ze. ‘Ieder kind was welkom, was hun gedachte, met of zonder aandoening. Dat snap ik volledig. En mijn vader heeft een fantastisch leven gehad, mét OI.’

Dat leven eindigde op 16 mei, op 65-jarige leeftijd. Een paar dagen eerder liet hij zich als zelfbenoemd ‘activist tot in de kist’ nog één keer in een ambulance hijsen om naar het Binnenhof te reizen. Daar nam hij, liggend op een brancard, afscheid van de Kamerleden en drukte ze voor de laatste keer zijn boodschap voor inclusie op het hart. ‘En wel luisteren hè’, grijnsde hij. ‘Anders kom ik hier nog een paar keer flink spoken.’