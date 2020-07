Actievoerende boeren verrassen politie en veroorzaken gevaarlijke verkeerssituaties

Tientallen boeren zijn opgepakt toen ze de toegang naar afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster blokkeerden met landbouwvoertuigen en auto's. Demonstraties met tractoren zijn in Groningen, Friesland en Drenthe niet toegestaan. Beeld ANP

De onaangekondigde protesten van de boze boeren bewogen de veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen en Friesland ertoe om een demonstratieverbod voor landbouwvoertuigen af te kondigen. De noordelijke provincies werden de afgelopen dagen verrast door tractoren die wegen blokkeerden en ingangen van bedrijfsterreinen versperden. Om nieuwe ‘wanordelijkheden en verkeersonveilige situaties’ te voorkomen, vond Koen Schuiling, voorzitter van de Groningse Veiligheidsregio, dat er niets anders opzat dan een trekkerdemonstratieverbod.

Woensdagmorgen werd dat verbod direct genegeerd door een grote groep boeren die hun onvrede over het stikstofbeleid wilde uiten in het Drentse dorp Wijster. Eerst blokkeerden ze de ingang van afvalverwerkingsbedrijf Attero, daarna haastten ze zich naar een agrarisch bedrijf. Politie en ME arresteerden vijftig boeren, onder wie enkele minderjarigen, en brachten hen naar het politiebureau in Assen. Daar moest vervolgens de omgeving van het bureau met linten en busjes worden afgezet om nieuwe protesten te voorkomen.

De verongelijkte boeren voelen zich in de steek gelaten door minister Carola Schouten van Landbouw. Zij blijft ondanks alle protesten bij haar plan om eiwitrijk krachtvoer voor melkkoeien te verbieden om zo de stikstofuitstoot te laten dalen. Boeren deden de afgelopen dagen aangifte tegen Schouten, die zij van dierenmishandeling betichten. Maar niet alleen de minister moet het ontgelden, ook afvalverwerkers en distributiecentra van supermarkten kregen boze boeren op de stoep. Automobilisten belandden in de file door de protestacties.

Waar de betogingen vorig jaar werden gesteund door verschillende belangengroepen en boeren uit het hele land, zijn de huidige protestacties kleinschaliger, meer gefragmenteerd en spontaner. Ook valt op dat er veel jonge boeren aan meedoen. De illegale betogingsacties vallen niet bij iedereen in eigen kring even goed. Veel boeren vrezen dat wegblokkades en onaangekondigde acties de maatschappelijke steun voor hun boodschap zullen doen verbrokkelen.

Een brief voor Vollenbroek

Maar de gebeurtenissen van woensdag laten zien dat de woede bij veel boeren nog altijd diep zit, al leek die even te worden getemperd door de maatregel van het kabinet om de stikstofuitstoot te verminderen door de maximumsnelheid terug te schroeven tot 100 kilometer per uur. Maar dat haalde toch de angel niet uit het debat. Dinsdagavond trok een groep van zo’n vijftig boeren uit de Achterhoek naar milieuactivist Johan Vollenbroek, de man die het stikstofbeleid aanvocht bij de Raad van State en het kabinet daarmee dwong om maatregelen te nemen. Ze overhandigden Vollenbroek een brief waarin ze klagen dat de boeren door zijn toedoen in hun bestaan worden bedreigd.

De ontmoeting met Vollenbroek verliep zonder agressie, en ook de arrestaties van woensdag gingen zonder verzet. ‘De sfeer is niet agressiever geworden ten opzichte van de protesten voor de lockdown’, reageert een woordvoerder van politie Noord-Nederland, waaronder de provincies Groningen, Drenthe en Friesland vallen. ‘Voorheen konden er betere afspraken worden gemaakt met de boeren. Nu kondigen ze hun acties niet meer aan, en dat heeft de afgelopen dagen tot zeer onveilige situaties geleid in het verkeer. Het onvoorspelbare karakter maakt de huidige betogingen zo gevaarlijk.’