Actievoerders van Greenpeace betreden terrein van Tata Steel, Extinction Rebellion bezet spoorlijn van het bedrijf

Klimaatactivisten tijdens een door Greenpeace georganiseerde demonstratie bij Tata Steel. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

‘Er zijn twee groepen op verschillende plekken het terrein opgegaan: een wandelende groep met ongeveer vierhonderd demonstranten en een fietsende groep van enkele tientallen’, zegt een woordvoerder van Greenpeace via de telefoon. ‘Ons doel is om de kolentoevoer op het terrein zo lang mogelijk te blokkeren.’ Zeven activisten van klimaatbeweging Exctintion Rebellion (XR) hebben zich ondertussen vastgetekend aan een spoorlijn net buiten het Tata-terrein. ‘Het gaat om een spoorlijn die vanaf de hoofdpoort van Tata loopt, die normaal gesproken wordt gebruikt om staalrollen mee te vervoeren’, zegt een woordvoerder van XR.

Greenpeace voert zaterdag actie bij staalproducent Tata Steel in IJmuiden. Ze eisen dat het bedrijf de ‘meest ziekmakende onderdelen’ van haar hoogovens stopzet. Greenpeace trekt daarin samen op met omwonenden van Tata Steel. Die deden eerder al een massa-aangifte tegen het bedrijf, omdat ze vinden dat het bedrijf onvoldoende doet om de uitstoot van schadelijke stoffen te stoppen. Extinction Rebellion heeft zich als ‘sympathiant’ bij de actie aangesloten, zegt een woordvoerder.

Vrijdag begon Greenpeace met het opbouwen van een tentenkamp, vlakbij het terrein van Tata Steel. Daar sliepen afgelopen nacht zo’n vierhonderd actievoerders, aldus Greenpeace. In de loop van de ochtend sloten zich daar nog andere demonstranten bij aan.

Demonstranten van Greenpeace betreden het terrein van Tata Steel. Ze eisen dat het bedrijf de ‘meest ziekmakende onderdelen’ van haar hoogovens stopzet. Video: Joris van Gennip pic.twitter.com/uG7k7uCEzk — de Volkskrant (@volkskrant) 24 juni 2023

Noodverordening

Voor het terrein van Tata Steel geldt sinds vrijdag een noodverordening. Het is daardoor onder meer verboden om tangen, scharen en ladders mee te nemen naar de demonstratie. De burgemeester van Velsen, Frank Dales (D66), wilde daarmee voorkomen dat de demonstranten het Tata-terrein zouden betreden. Donderdag waarschuwde hij de demonstranten al dat het Tata-terrein op ‘meerdere plekken levensgevaarlijk’ is.

Ook nu de demonstranten het terrein van Tata Steel hebben betreden, probeert de gemeente de demonstratie nog steeds zo goed mogelijk faciliteren, zei een woordvoerder weten tegen persbureau ANP. ‘We houden nu, samen met de politie en het Openbaar Ministerie, van moment tot moment in de gaten of we de situatie zo kunnen laten of dat we op moeten treden.’

In twee fabrieken van Tata Steel wordt zogenoemde ‘kooks’ geproduceerd. Bij de productie daarvan kunnen zeer schadelijke stoffen vrijkomen. Rondom de fabrieken is daarom sprake van een verhoogde concentratie kankerverwekkende stoffen, blijkt uit metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2021 beloofde Tata de uitstoot van die stoffen te halveren, maar uit een recent rapport van het RIVM bleek dat dat doel niet is gehaald.