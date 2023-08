Acties dreigen bij KLM: vakbonden willen 10 procent meer loon voor grondpersoneel

Beeld ANP

KLM en vakbonden onderhandelen sinds juni over een cao voor de vijftienduizend grondmedewerkers. Dat is personeel dat bagage tilt of reizigers incheckt. KLM is op Schiphol veruit de grootste werkgever. Ook betaalt het bedrijf medewerkers beter dan andere firma’s: zo’n 14,50 euro per uur, terwijl concurrenten 12,12 euro betalen.

De luchtvaartmaatschappij is bereid de lonen met terugwerkende kracht per 1 maart te verhogen met 4 procent. Voor 2024 zou het salaris stijgen met 3,5 procent. Dat voorstel stuit op grote ontevredenheid van medewerkers. Dinsdag maakte CNV bekend dat de grondmedewerkers ‘unaniem’ voor acties hebben gestemd. Volgens onderhandelaar Souleiman Amallah brachten zo’n vijfhonderd grondmedewerkers een stem uit, een ‘opvallend hoge opkomst’. ‘Normaal moeten we de boel wakker schudden, nu zijn we bezig met mensen kalmeren.’ De CNV mikt op een verhoging van 10 procent voor dit jaar.

Ook FNV dreigt sinds vorige week met acties. De bond wil dat KLM dit jaar liefst 14,3 procent meer gaat betalen. De salarissen moeten vanaf 2024 automatisch meestijgen met de inflatie. Dat is beslist geen hoge eis, zegt onderhandelaar David van de Geer. ‘Die 14,3 procent is de inflatie van afgelopen jaar. We vragen dus alleen om koopkrachtbehoud. Niemand werkt om armer te worden.’

Stakingen niet uitgesloten

De bonden zullen volgende week met een ultimatum komen. De KLM krijgt dan een week de tijd om met een nieuw bod te komen. Mocht dat ondermaats zijn, dan zullen acties volgen. Stakingen worden niet uitgesloten. KLM zegt in een reactie niet via de krant te willen onderhandelen. Wel blijft het benadrukken dat het ‘tot een passende cao’ wil komen.

Over de arbeidsomstandigheden van het grondpersoneel is al langer veel te doen. De meeste aandacht gaat uit naar de bagagemedewerkers die niet voor KLM werken. Bij concurrenten zoals Swissport en Menzies verdienen ze een startsalaris van 12 euro. Dit tot weerzin van zowel vakbonden als Schiphol. Luchthavendirecteur Ruud Sondag riep afgelopen vrijdag, tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers, op tot het openbreken van de huidige cao. Daardoor zouden de salarissen verhoogd kunnen worden.

Het is een oproep die vermoedelijk weinig teweeg zal brengen. Ook afhandelingsbedrijven zelf willen de salarissen verhogen, zei werkgeversvoorman Edwin van der Linden eerder tegen deze krant. Maar dat leidt tot een verhoging van de tarieven voor vliegmaatschappijen, die dat al maanden weigeren. Daarmee zit het conflict muurvast.