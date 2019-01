Actiegroep zet misleidende Brexit-tweets op grote billboards langs de weg voor iedereen te lezen

De poster was daar geplakt door de guerrillabeweging Led By Donkeys die de Britten wil helpen herinneren aan misleidende uitspraken en voorspellingen die gedaan zijn door leidende Brexiteers. De naam van de groep gaat terug naar de Eerste Wereldoorlog toen delen van de Britse infanterie geleid werd door incompetente generaals. De Conservatieve politicus en militair historicus Alan Clark (een proto-Brexiteer) sprak in zijn boek The Donkeys over ‘leeuwen die worden geleid door ezels’.

Dat is volgens de anti-Brexit-groep ook het geval geweest bij het EU-referendum, toen miljoenen stemmers zijn verleid door rooskleurige beloften die niet altijd een relatie onderhielden met de werkelijkheid. Een lid van de groep, dat anoniem wil blijven, zegt dat het nieuws tegenwoordig zo snel gaat dat wat politici geroepen hebben snel verdwijnt en dreigt te worden vergeten. ‘Het is goed dat we onszelf helpen herinneren aan hetgeen er gezegd is.’

‘Het vrijhandelsakkoord dat we met de EU gaan sluiten moet een van de makkelijkste uit de geschiedenis zijn’ van de minister van Internationale Handel Liam Fox. Beeld Twitter @ByDonkeys

Mea culpa

Het straatprotest begon in de stad die het dichtst bij het vasteland ligt en waar veel gestemd is voor Brexit: Dover. Daar dook de tekst ‘Ik had de omvang ervan niet helemaal door… maar we zijn danig afhankelijk van de Dover – Calais verbinding’ op. Dat was de mea culpa van de in november afgetreden Brexit-minister Dominic Raab. De ex-bewindsman, die premier wil worden, reageerde met een passief-agressieve emoji naar het twitteraccount van Led by Donkeys.

Een andere klassieker is ‘Het vrijhandelsakkoord dat we met de EU gaan sluiten moet een van de makkelijkste uit de geschiedenis zijn’ van de minister van Internationale Handel Liam Fox. Hij twitterde ook dat er zeventig handelsakkoorden ter tekening zouden klaarliggen tegen de tijd dat de Britten de EU zouden verlaten. Ook het ‘Er zullen geen schaduwzijden aan Brexit zijn – alleen flinke voordelen’ van oud-minister David Davis hangt in uitvergrote vorm langs de kant van een weg in Dover.

De actie werd bedacht in een kroeg en uitgevoerd door zes vrienden die de beschikking hadden over een ladder, een roller en een voorraad – soms reeds verwijderde – tweets. Ze plakten hun tweetposters op bestaande billboards, met als gevolg dat ze soms snel werden weggehaald. Gestimuleerd door de positieve publiciteit is Led By Donkeys een crowdfunding gestart waarmee binnen een etmaal vijftigduizend pond is opgehaald. Hierdoor kan de campagne worden voortgezet en uitgebreid.