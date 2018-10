Actie voor slachtoffers Sulawesi brengt 11 miljoen euro op

Bewoners van Palu beschouwen de vreselijke natuurramp als ‘straf van God'

De natuur heeft in Palu rampen uit de kast gehaald waarvan de mensen nog nooit hadden gehoord. Aardbevingen kenden ze wel, maar niemand had ooit nog een kokospalm door het landschap zien wandelen’. 'Dit is geen ramp. Dit is mistis’, zegt een tsunami-overlevende.

Tussen grafdelvers en plunderaars in het verwoeste Palu

In Palu is niets meer, zag correspondent Michel Maas tussen grafdelvers en plunderaars. Geen stroom, geen water, geen eten. ‘U kunt beter niet verder rijden. Het is daar niet pluis.’