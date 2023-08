Acteursstaking in Hollywood nu al een van de grootste stakingen in VS in zeker dertig jaar

De acteursstaking in Hollywood is nu al een van de grootste stakingen in de Verenigde Staten. Beeld Getty Images

De staking van Amerikaanse acteurs is nu al een van de grootste stakingen in de Verenigde Staten in minstens dertig jaar. De 160 duizend stakende leden van acteursvakbond Sag-Aftra leggen Hollywood al 39 dagen plat – bij elkaar opgeteld zijn dat bijna 4,5 miljoen werkdagen waarop gestaakt is. Sinds 1993 waren er slechts twee stakingen met meer niet-gewerkte dagen in de VS.

De grootste staking, in 2000 (ruim 17 miljoen niet-gewerkte dagen), was ook een acteursstaking, van acteurs in de reclamewereld. De acteurs sloten in juli aan bij de al stakende groep van ruim 11 duizend scenaristen, die al sinds mei geen scripts meer schrijven.

Voor zowel de acteurs als de scenaristen zijn belangrijke strijdpunten de beloningen voor streamingsuccessen, het gebruik van kunstmatige intelligentie en hogere lonen. Driekwart van alle Amerikaanse acteurs verdient minder dan 29,60 dollar per uur.

De planningen van veel grote producties zijn door de stakingen in de war geschopt. Zo heeft Disney aangekondigd de opvolger van Avatar en Avatar 2 – twee van de meest winstgevende films ooit – met een jaar uit te stellen. Avatar 4 en 5 zijn nu pas in 2029 en 2031 te zien.

Ook het uitbrengen van films en series die al op de plank liggen, is vertraagd door de staking. Acteurs mogen namelijk niet meer op rode lopers verschijnen, interviews geven of andere promotionele activiteiten verrichten. Door de schrijversstaking zijn al maanden geen gescripte awardshows en latenightshows zoals die van Jimmy Kimmel meer op de Amerikaanse televisie te zien.