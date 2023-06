Acteur Willem Nijholt op 88-jarige leeftijd overleden

Willem Nijholt in 2009. Beeld ANP

Nijholt speelde vanaf de jaren zestig in meerdere grote Nederlandse musicals, zoals De Stunt, Wat een planeet en Foxtrot. Ook stond hij in het theater met een groot aantal voorstellingen.

Op televisie en in de bioscopen acteerde Nijholt vooral in producties voor kinderen. Zo speelde hij onder meer in Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?, en de films Ciske de Rat, Pietje Bell en De griezelbus. Ook was hij presentator van Kinderen voor kinderen.

Jappenkamp

Nijholt werd in 1934 geboren in Gombong, in toenmalig Nederlands-Indië. Zijn vader was een instructeur van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Op z’n 8ste kwam Nijholt in een jappenkamp terecht. Hij zag zijn vader zes jaar lang niet. De tijd in het jappenkamp liet een diepe kras achter op het gezin: bij terugkomst in Nederland na de Tweede Wereldoorlog moest zijn moeder direct opgenomen worden in een verpleeghuis, vanwege de trauma’s. De opvang in Nederland noemde hij later ‘helemaal niets’. Later sprak hij op de Dam een gedicht uit over het leven in het Jappenkamp, omdat hij vond dat het leed van de mensen in die kampen onderschat werd in Nederland.

In Nederland bracht hij de rest van zijn jeugd door in het Gelderse Millingen aan de Rijn, het geboortedorp van zijn moeder. Na een korte tijd bij de marine begon Willem Nijholt op z’n 23ste aan de Amsterdamse Toneelschool. Al een jaar na zijn afstuderen speelde hij in de musicial Irma la Douce, daar ontstond zijn rijke carrière als acteur.

Over de auteur

Dylan van Bekkum is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Pas in Amsterdam durfde hij openlijk uit te komen voor zijn homoseksualiteit. In zijn tijd op de toneelschool leerde hij Gerard Reve kennen, met wie hij een korte romance had. Ze bleven contact houden: in 1997 bracht Reve Met niks begonnen uit, een bundel van correspondentie tussen de twee.

In 1977 zong Nijholt misschien wel zijn bekendste lied, Sorry dat ik besta.

Zijn laatste rol was in de misdaadserie Penoza, in 2013.

