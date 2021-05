Acteur John Cena door het stof voor Chinese fans vanwege uitspraak over Taiwan

John Cena tijdens een promotie evenement in Florida voor de blockbuster Fast and Furious 9. Beeld Getty Images

Tijdens een persconferentie in Taiwan vorige maand noemde Cena het de facto onafhankelijke eiland per ongeluk een land, toen hij aankondigde dat zijn film, kortweg F9 genoemd, ‘als eerste in jullie land’ te zien is. F9 draait inderdaad al in China, waar de kaskraker in het eerste weekeinde al goed was voor 135 miljoen dollar.

Taiwan is volgens China echter geen 'land’, maar een afvallige provincie die koste wat het kost onder Chinees bestuur zal komen. Wie ook maar iets zegt of doet dat Taiwan legitieme status als onafhankelijke natie geeft, krijgt de furie van Chinese internetgebruikers over zich heen. Of het nu Koreaanse meidenbands zijn of Amerikaanse actiehelden zoals Cena, hun management zorgt dat ze excuses aanbieden uit angst voor tegenvallende Chinese verkoopcijfers. Ook luchtvaartmaatschappijen en hotelketens die Taiwan als een ‘land’ aanduidden, moesten in het verleden door het stof.

China heeft onlangs de Verenigde Staten als grootste markt voor bioscoopfilms van de troon gestoten, en blijft waarschijnlijk de grootste. Ook als de bioscopen in de VS weer opkrabbelen na de coronapandemie. Ondanks maandenlange sluitingen vorig jaar en een beperkt aantal buitenlandse kaskrakers dat in Chinese bioscopen wordt vertoond, is de amusementssector in China inmiddels weer grotendeels hersteld.

Wegens het belang van China voor Hollywood charmeerde Cena zijn fans in interviews met de Chinese staatsmedia, door te verklappen dat het volgende deel van de populaire Amerikaanse actieserie in China wordt opgenomen. De puntjes die hij daarmee heeft gescoord, vallen nu in het niet bij de woede over zijn verspreking over Taiwan. Chinese internetgebruikers willen dat Cena uitdrukkelijk zegt dat Taiwan geen zelfstandig land is. Ook lastig: daarmee jaagt de acteur zijn Taiwanese fans uit de bioscoop.