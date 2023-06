Acteur Frederic Forrest (The Rose, Apocalypse Now) overleden

Acteur Frederic Forrest als Jay ‘Chef’ Hicks in de film ‘Apocalypse Now’ van de Amerikaanse regisseur Francis Ford Coppola. Beeld CBS via Getty Images

Forrest stierf na een langdurige ziekte in zijn huis in Santa Monica, Californië, vertelde zijn vriend en collega, acteur Barry Primus, aan Hollywood Reporter.

‘Hij was een opmerkelijke acteur en een briljant mens en ik had het geluk hem in mijn leven te hebben’, schreef Midler. Zij speelde in de muziekfilm The Rose (1979), gebaseerd op het leven van zangeres Janis Joplin, de hoofdrol van Mary Rose ‘The Rose’ Foster, een rock ‘n roll-diva aan het eind van de jaren zestig. Forrest vertolkte de rol van limousinechauffeur Huston Dyer, met wie ‘The Rose’ een stormachtige liefdesaffaire begint. Voor hun rollen in The Rose sleepte het duo Oscarnominaties in de wacht voor Beste Actrice en Beste Mannelijke Bijrol.

Forrest was een ‘geweldige acteur en een goede vriend’, schreef de Amerikaanse regisseur Francis Ford Coppola in een verklaring. De acteur dankte zijn grootste bekendheid aan zijn rol in Apocalypse Now (1979), het epische oorlogsdrama van Coppola. Daarin speelt Forrest de rol van Jay ‘Chef’ Hicks. Coppola werkte veel samen met de acteur. Zo had Forrest nog rollen in diens films The Conversation (1974), One from the Heart (1982), Hammett (1982) en Tucker: The Man and His Dream (1988).

Forrest werkte ook samen met de Duitse cineast Wim Wenders. Hij speelde de schrijver Dashiell Hammett in Hammett uit 1982. In 2006 was hij nog te zien in The Game of Power.