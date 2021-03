Acteur Bilal Wahib verdacht van verspreiden kinderporno na ‘misplaatste grap’

Bilal Wahib op de rode loper voorafgaand aan de uitreiking van de NPO Zapp Awards 2021. Beeld ANP

Platenlabel Top Notch heeft woensdag de samenwerking met Wahib ­beëindigd. Ook BNNVara zet de samenwerking met hem als presentator van Teenage Boss per direct stop, heeft herhalingen geschrapt en afleveringen van het programma offline ­gehaald. Woensdagavond zou Wahib te zien zijn in Rooijakkers over de vloer, maar RTL heeft die uitzending geschrapt.

De livestream, waarin Wahib te zien was met mede-acteur Oussama Ahammoud (20), is gefilmd en delen ervan zijn op sociale media gedeeld. ‘Als jij je piemel kan laten zien, nu 17 doezoe (17 duizend euro, red.). Hier, voor jou’, zegt Wahib tegen de jongen. Die antwoordt dat hij geen bankrekening heeft, waarna Ahammoud tegen Wahib zegt: ‘Hij is minderjarig, broer.’ Als Wahib zegt dat hij het geld cash zal geven, laat de jongen zijn geslacht zien. Wahib, schaterlachend: ‘Schatje, hij heeft z’n piemel gewoon laten zien!’

De gevolgen zijn dus groot voor de carrière van een veelzijdig talent. Op het internationaal filmfestival van Berlijn in 2020 was Wahib, die ook speelde in Spangas en De libi, een van de ‘Shooting Stars’, tien van de meest veelbelovende jonge Europese acteurs en actrices. Met het nummer Tigers stond hij in de zomer van 2020 op 1 in de Single Top 100.

De zaak krijgt ook juridische consequenties. Wahib is woensdag aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Hij is twee keer verhoord en heeft een verklaring afgelegd, zegt een woordvoerder van de politie. Zijn advocaat, Nienke Hoogervorst, heeft tegen De Telegraaf gezegd dat Wahib in zijn verklaring heeft aangegeven ‘vreselijk veel spijt’ te hebben. ‘Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten.’

Wahib is woensdagavond vrijgelaten, zegt de politiewoordvoerder. Hij blijft wel verdachte. De zedenpolitie is onder leiding van de officier van justitie begonnen met een onderzoek. De officier van justitie bepaalt na afloop daarvan of hij over zal gaan tot strafrechtelijke vervolging.

Groepsdruk

De kans op een veroordeling is aanwezig, zegt Henny Sackers, hoogleraar Sanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘De rechter hanteert een ruime definitie van kinderporno.’ Ook als het slachtoffer wist dat Wahib geen seksuele intenties had, kan de rechter de acteur veroordelen, zegt Sackers. ‘Zeker als die jongen in verhoren zegt dat er groepsdruk in het spel was.’

Zelfs als het slachtoffer meende dat het allemaal een grote grap was, sluit Sackers een veroordeling niet uit. ‘In dit soort zaken staat bescherming van het slachtoffer voorop, ook als die jongen bescherming zelf niet nodig vindt.’ Van belang daarbij is de leeftijd van het slachtoffer. ‘Van een jongen van 16 mag worden verwacht dat die nadenkt over zijn handelen. Bij jongere slachtoffers is dat minder het geval.’ Op het verspreiden van kinderporno staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar.

Top Notch betreurt de situatie. ‘We keuren het gedrag dat de artiest heeft laten zien ten strengste af’, schrijft het platenlabel op Twitter. BNNVara en NPO Zapp, de zender die Teenage Boss uitzendt, keuren het filmpje ‘ten zeerste af’, schrijft een woordvoerder in een reactie. ‘Wij zijn enorm geschrokken van het filmpje’, schrijft een woordvoerder van RTL, de eigenaar van Videoland, de streamingdienst die Mocro Maffia uitzendt.