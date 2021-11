ACM vreest dat Roompot te machtig wordt bij overname Landal: meer onderzoek nodig

Vakantiehuizen van Roompot op het strand van Kamperland. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Met de overname zou het Zeeuwse Roompot de meeste vakantieparken van alle aanbieders in Europa hebben. De Europese mededingingsautoriteit moet zich nog over de overname buigen, maar de ACM vreest dat Roompot in Nederland een te sterke marktpositie zal krijgen. ‘Er is nader onderzoek nodig om vast te stellen of Roompot en Landal hierdoor de prijzen van hun vakantiehuizen kunnen verhogen’, stelt het ACM in een verklaring maandag.

Een woordvoerder van Roompot zegt telefonisch toe mee te werken aan dat onderzoek. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat de ACM onze overname positief zal beoordelen.’ De overname loopt volgens hem geen vertraging op door het extra onderzoek. ‘We hebben er altijd rekening mee gehouden dat dit proces meerdere maanden zou duren.’ Roompot verwacht dat de overname nog steeds voor eind maart 2022 moet kunnen worden afgerond.

Met de overname van Landal, voor een onbekend bedrag, zou Roompot in elf verschillende landen zo’n driehonderd parken hebben, met ongeveer 32 duizend accommodaties. Daarmee zou Roompot meer parken krijgen dan de huidige marktleider Pierre & Vacances Center Parcs Group, die 282 locaties heeft. Wel blijft de Frans-Nederlandse groep met meer accommodaties hebben,.

Roompot heeft de ambitie uit te groeien tot Europese marktleider, met een breed aanbod. De accommodaties van het eveneens Nederlandse Landal zitten veelal in landen waar Roompot nog niet actief is, zoals Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Tsjechië en Hongarije. Bovendien zijn de parken van Landal voornamelijk gericht op natuurrecreatie, terwijl Roompot in de basis familieparken met vermaak heeft.