Achttien migranten, onder wie twee kinderen, komen om bij bosbrand in Griekenland

De brandweer probeert het vuur te bedwingen in een bos bij het dorp Avantas, vlak bij Alexandroupolis in het noordoosten van Griekenland. Beeld AP

Hiermee komt het aantal mensen dat deze week door bosbranden is omgekomen in Griekenland op twintig. Maandag werd er in hetzelfde gebied in het noordoosten van Griekenland al een vermoedelijke migrant dood aangetroffen. In het midden van het land vond een 80-jarige herder de dood nadat hij door het vuur werd overvallen, waarschijnlijk toen hij zijn kudde probeerde te redden.

De achttien doden lagen in de buurt van het dorpje Avantas, zo’n 10 kilometer ten noorden van de havenstad Alexandroupolis. Mede omdat er geen mensen als vermist zijn opgegeven, gaan de Griekse autoriteiten ervan uit dat het gaat om migranten die illegaal vanuit Turkije het land zijn binnengekomen.

Het zijn allemaal mannen, onder wie twee kleine kinderen, die in groepjes van twee of drie bij elkaar lagen op zo’n 500 meter afstand van elkaar, zegt een lijkschouwer tegen Griekse media. Een aantal lag in een uitgebrande schuur.

Geregeld steken vluchtelingen en andere migranten, onder meer uit Syrië, de nabijgelegen grensrivier de Evros over. Velen trekken daarna door het Dadiawoud, waar de levenloze lichamen in de buurt lagen. De Griekse minister van Migratie, Dimitris Keridis, greep de tragedie aan om uit te halen naar de ‘moorddadige activiteiten’ van mensensmokkelaars die ongereguleerde migratie faciliteren.

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over tech.

In het noordoosten van Griekenland woeden al sinds afgelopen weekend branden. Huizen zijn in vlammen opgegaan en verscheidene dorpen zijn ontruimd. Omdat het vuur ook het universitaire ziekenhuis van Alexandroupolis naderde, moesten zo’n tweehonderd patiënten, onder wie pasgeboren baby’s en patiënten op de intensive care, worden geëvacueerd.

Een deel van de patiënten is per veerboot, in allerijl opgetuigd als provisorische ziekenboeg, van Alexandroupolis overgebracht naar de stad Kavala. De rest kon terecht bij ziekenhuizen in de buurt. ‘Het leek wel oorlog, alsof er een bom was ontploft’, zei een verpleegkundige die 27 jaar in het vak zit tegen persbureau Reuters over de chaos van de haastige evacuatie.

Evacuatie in Athene

Ook elders in Griekenland woeden er bosbranden. Inwoners van de Atheense buitenwijk Ano Liosia en omliggende dorpen kregen dinsdag de oproep te vertrekken, melden Griekse media. In Boeotië, dat op ongeveer 100 kilometer ten noorden van Athene ligt, en op de eilanden Evia en Kythnos staan ook bossen in brand. Door de harde wind verspreiden de vlammen zich snel.

Net als de rest van het Middellandse Zeegebied kampt Griekenland deze zomer met extreem hoge temperaturen en droogte. In juli ging dit al gepaard met hevige branden, onder meer op het eiland Rhodos, waar meer dan 20 duizend buitenlandse toeristen geëvacueerd moesten worden.

Deze week liggen de maximumtemperaturen in Griekenland opnieuw boven de 35 graden. Andere mediterrane landen, waaronder Italië, Spanje en Frankrijk, kampen op dit moment eveneens met hittegolven.