Achtste Labour-parlementariër stapt over naar nieuwe partij

Chuka Umunna, Angels Smith, Mike Gapes, Luciana Berger, Chris Leslie, Gavin Shuker en Ann Coffey hekelen de 'stalinistische leiderschapscultus’ rond de Labour-leider. Leslie zei dat Corbyn en stapten maandag op. Zij verenigden zich in The Independent Group. De van Labour afgesplitste politici vinden dat er ‘institutioneel antisemitisme’ binnen de partij is en ook is er felle kritiek op de Brexitstrategie van Corbyn. ‘Europa heeft verraden door Brexit mogelijk te maken', aldus Leslie.

Ryan is geschokt door het gebrek aan daadkracht bij Corbyn om op te treden tegen antisemitisme. ‘Na vier decennia heb ik de verschrikkelijk moeilijke beslissing genomen om uit de Labour Party te stappen. Het is de grootste eer van mijn leven om het volk van Enfield North te vertegenwoordigen’, aldus een verklaring op Twitter. ‘Ik zal hen blijven vertegenwoordigen en voor hen opkomen als lid van de Independent Group van parlementsleden.’

Corbyn, die sinds 2015 de partij leidt en een zeer linkse koers vaart, sprak maandag zijn teleurstelling uit over het vertrek van de parlementariërs. Op het vertrek van Ryan heeft hij nog niet gereageerd.

After 4 decades, I have made the terribly difficult decision to resign from the Labour Party. It is the greatest honour of my life to represent the people of #EnfieldNorth. I will continue to represent and speak up for them as a member of the @TheIndGroup of MPs #ChangePolitics pic.twitter.com/BroRRoVSGk